【癌症殺手】喉嚨痛一周痰中帶血　男子求醫揭咽壁長滿腫瘤患口咽癌

▲ 五十歲台男病患喉嚨痛一週且痰中帶血

疫情緩和，開始踏入秋冬流感高峰季，因喉嚨痛等流感症狀而求診的患者日漸增加，但也可能是罹患重病的警號。台灣一名50歲男子喉嚨痛一週且痰中帶血，到醫院求診才驚覺其咽喉內壁長滿腫瘤，最終證實患上「口咽癌」。

綜合台灣媒體報道，台灣耳鼻喉科醫師張弘分享一宗病例，指有一名50歲男子出現喉嚨痛症狀長達一週，且痰中帶血，喉嚨處並長期有異物感，求醫後發現男子並非患上普通流感，而是患上「口咽癌」。

張弘指出，患者的後咽壁長滿腫瘤，經內視鏡詳細診斷後，發現腫瘤外型呈不規則，並且有血管組織異常增生的情形。而倘若腫瘤持續變大，或會有上呼吸道受阻塞窒息致死的危機。

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張弘表示，早期的口咽癌不容易被發現，若喉嚨有異物感或痰中帶血絲，便應及早求醫，而以下6症狀需格外小心：

1. 頸部出現腫塊 (普遍出現於較末期的癌症病患上)

2.喉嚨有異物感

3.痰中有血絲

4.口腔潰瘍不易癒合

5.耳朵及吞嚥疼痛

6.扁桃腺不對稱

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