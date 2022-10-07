【市區重建】市建局重建土瓜灣「五街」　料2033年提供逾2,200個中小型單位

▲ 市建局重建土瓜灣「五街」，料2033年提供逾2,200個中小型單位。

市建局今日（7日）宣布將重建土瓜灣2個項目，包括「五街」以及相鄰一座工業大廈，地盤面積逾2萬平方米。市建局預留逾百億元收購約930個舊樓業權。重建後提供2,230伙中小型住宅，最快2033年落成。

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市區重建局今日宣布，啟動「明倫街╱馬頭角道發展計劃」和「土瓜灣道╱馬頭角道發展計劃」，即日起開展凍結人口調查，將斥資逾百億元收購約930個業權，約1,410個住戶、100間地舖、約90個工廈用戶受影響。項目總面積逾2萬平方米；地盤東至馬頭角海濱、南至翔龍灣、西至土瓜灣道、北至房協專用安置屋邨預留用地。

就住宅收購，市建局預計1年半後，按「同區7年樓」門檻向業主出價收購，亦有樓換樓選項。就工廈收購，市建局指過去已有2次失敗收購經驗，今次會考慮邀請擁有多個業權的業主參與發展，減少收購率不足，導致重建失敗的機會。

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記者：陳梓蔚