  • 29°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 12:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市區重建】市建局重建土瓜灣「五街」　料2033年提供逾2,200個中小型單位

社會 10:38 2022/10/07

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

市建局重建土瓜灣「五街」，料2033年提供逾2,200個中小型單位。

市建局今日（7日）宣布將重建土瓜灣2個項目，包括「五街」以及相鄰一座工業大廈，地盤面積逾2萬平方米。市建局預留逾百億元收購約930個舊樓業權。重建後提供2,230伙中小型住宅，最快2033年落成。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

市區重建局今日宣布，啟動「明倫街╱馬頭角道發展計劃」和「土瓜灣道╱馬頭角道發展計劃」，即日起開展凍結人口調查，將斥資逾百億元收購約930個業權，約1,410個住戶、100間地舖、約90個工廈用戶受影響。項目總面積逾2萬平方米；地盤東至馬頭角海濱、南至翔龍灣、西至土瓜灣道、北至房協專用安置屋邨預留用地。

就住宅收購，市建局預計1年半後，按「同區7年樓」門檻向業主出價收購，亦有樓換樓選項。就工廈收購，市建局指過去已有2次失敗收購經驗，今次會考慮邀請擁有多個業權的業主參與發展，減少收購率不足，導致重建失敗的機會。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【市區重建】市建局啟動重建馬頭角海濱2個項目　地盤面積逾2萬平方米
今日 08:20
【市區重建】市建局啟動重建馬頭角海濱2個項目　地盤面積逾2萬平方米
【樓宇復修】小區復修南角道至打鼓嶺道一帶作試點　料可惠及約千個住宅單位
12:21 2022/10/02
【樓宇復修】小區復修南角道至打鼓嶺道一帶作試點　料可惠及約千個住宅單位
【舊樓維修】韋志成稱維修自住物業津貼未獲充分利用　籲業主未雨綢繆為維修儲錢
16:02 2022/08/28
【舊樓維修】韋志成稱維修自住物業津貼未獲充分利用　籲業主未雨綢繆為維修儲錢

你可能感興趣

【市區重建】市建局啟動重建馬頭角海濱2個項目　地盤面積逾2萬平方米
今日 08:20
【市區重建】市建局啟動重建馬頭角海濱2個項目　地盤面積逾2萬平方米
【樓宇復修】小區復修南角道至打鼓嶺道一帶作試點　料可惠及約千個住宅單位
12:21 2022/10/02
【樓宇復修】小區復修南角道至打鼓嶺道一帶作試點　料可惠及約千個住宅單位
【舊樓維修】韋志成稱維修自住物業津貼未獲充分利用　籲業主未雨綢繆為維修儲錢
16:02 2022/08/28
【舊樓維修】韋志成稱維修自住物業津貼未獲充分利用　籲業主未雨綢繆為維修儲錢
市建局 房協 市區重建 市建局 土瓜灣 房協 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店
11:30 2022/10/06
【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店
【星二代】徐菁遙三女兒成長蛻變嘆時光飛逝　 Suki大女終擺脫黃浩餅印樣
17:56 2022/10/06
【星二代】徐菁遙三女兒成長蛻變嘆時光飛逝　 Suki大女終擺脫黃浩餅印樣
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生
15:55 2022/10/06
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生