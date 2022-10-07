【食用安全】66名兒童服咳藥水急性腎衰竭亡　世衞警告：含毒量超標【附產品名單】

▲ 甘比亞66名兒童，在服用由印度藥廠生產的咳藥水後，急性腎衰竭身亡。

世界衞生組織（WHO）在5日發出警告，公布由印度製藥公司「Maiden Pharmaceuticals」製造的4款感冒止咳糖漿，含有過量「二甘醇」和「乙二醇」，可對人體構成危害，引發腹痛、嘔吐等徵狀，嚴重更可致急性腎衰竭死亡，並指出該糖漿已疑似令甘比亞最少66名兒童身亡。

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據《路透社》報道，西非國家甘比亞已有66名兒童因腎臟問題死亡，引發當地衞生部門在今年7月介入調查，並發現死亡案例疑似與印度藥廠Maiden Pharmaceuticals研發生產的4款感冒止咳糖漿有關。

調查報告指出，有數十名5個月至4歲的兒童在服用該廠牌感冒糖漿的3至5天後發病，至少28人因急性腎衰竭死亡。當地衞生部門已要求醫院，緊急停用相關藥廠的藥物。

WHO接獲通報後，對相關藥物樣本進行化驗，並在5日發出警報，指出這4款止咳糖漿含過量「二甘醇」（Diethylene Glycol）及「乙二醇」（Ethylene Glycol）。並指出這些物質可危害人體，且具有致命性，可引致腹痛、嘔吐、腹瀉、排尿困難、頭痛、精神狀態改變，以及可引發急性腎衰竭致死。

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路透社曾嘗試聯繫涉事印度藥廠，但對方拒絕回應事件。而WHO已要求印度藥品監管機構下架產品，WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前仍在與印度當局及涉事藥廠進行進調查，並警告受污染的藥物，可能已發配到西非國家以外的地區，並可能已在全球範圍內流通使用。譚德塞呼籲所有國家對這些產品進行檢測並下架，以防止傷害進一步蔓延。

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責任編輯：羅嘉欣