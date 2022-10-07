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【防疫措施】社聯指長者長期困於院舍影響情緒健康　冀放寬院舍探訪及院友外出限制

社會 11:05 2022/10/07

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社聯指長者被長期困於院舍內影響情緒健康，冀放寬院舍探訪及院友外出限制。（資料圖片）

近日本港疫情漸趨平穩，昨日（6日）起港府再度放寬社交距離措施，惟院舍仍須遵守多項防疫措施。社聯行政總裁蔡海偉期望政府放寬院舍防疫措施，認為院舍未能安排親友探訪及院友外出，長遠影響院友情緒健康。

蔡海偉今日（7日）在一個電台節目表示，疫情兩年多以來，不斷地有很多不同限制，社署指引是院舍長者如無必要就不要外出，但長者被長期困於院舍內，長遠影響院友情緒健康，會產生孤獨感覺亦疑惑為何家人不來探望。

見到長者整體而言情緒差了，有些孤獨感覺，覺得為何家人不來探訪，不理會我。

蔡海偉指明白當局擔心院舍長者一旦受感染會出現嚴重情況，但現時公立醫院已因應疫情緩和，放寬探病安排，認爲院舍亦有條件放寬，建議考慮取消已經接種3針疫苗院友的家屬，探訪前有48小時核酸檢測要求；增加家屬探訪至2人等，他認為不會加重院舍負擔，又能夠便利親友探訪。

蔡海偉又指，目前院舍9成長者已經2針疫苗，7成接種3針，希望社署放寬院友外出限制，避免長者長時間困在院舍，影響心理健康，「例如已接種兩劑或三劑(新冠疫苗)，在外出安排上可以放寬多少少，變相不會長期困在院舍這麼悶。」

在業界人手上，蔡海偉估計業內現時約有2成空缺，欠缺一萬人，他認為因院舍在嚴謹的防疫措施下，員工同樣感到壓力，導致流失率高，因此希望政府考慮調整業界員工薪酬或增加晉升機會。

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責任編輯：李榮忠

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