【猝死】男子胸悶冒冷汗下秒失意識　10大猝死徵兆要留心

莫名勞累、心悸、冒冷汗，可能是猝死徵兆！台灣一名50多歲男子胸悶不適、冷汗直流送往急症室，經檢查確診是急性心肌梗塞，醫生準備幫患者做心導管時，他便突然失去生命跡象，幸緊急救治。

台灣急診專科醫生魏智偉在節目《健康好生活》表示，該名男子胸悶不適、吸氣不順，且全身冒冷汗到「衣服濕透」。經心電圖，是急性心肌梗塞。

心肌梗塞的搶救時間是以「秒」來計算！魏醫生稱，當時病人本身和家屬甚至還不知道嚴重性，果然準備好要送導管室時，患者忽然出現致命的心律不整，「當下就在我們眼前電擊2次」，所幸經短暫CPR後恢復生命徵象，先做葉克膜後再做心導管，患者後來也順利出院。

魏醫生分享10大猝死徵兆，提醒民眾留意身體訊號，若這些症狀搭配出現，就可能有猝死危機，不得不慎：

1. 反覆胃腸道症狀

2. 經常莫名感到疲勞和累

3. 胸悶

4. 出現不明原因疼痛

5. 頻繁心悸

6. 經常出現眼前發黑、單側、雙側肢體麻木

7. 盜汗8. 經常頭暈、昏厥

9. 憋氣、口唇發紫

10. 失眠、被憋醒

魏智偉舉例，假設感到胸悶，且伴隨左邊肩膀麻、不舒服，「這種加在一起就要懷疑是心臟問題」；出現頻繁心悸、心律不整、頭暈、眼前發黑等症狀，也可能代表心血管狀況不是那麼健康。

魏智偉也特別強調「冒冷汗」症狀，他說明，人在極度不舒服時，自律神經若過度興奮會冒冷汗，若伴隨胸痛，可能意味著嚴重疾病即將發生，民眾若有上述症狀，務必提高警覺。

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責任編輯：羅嘉欣