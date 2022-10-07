【飛蚊症】傳家俊左眼視網膜退化　一度出現2百粒黑點險失明

▲ 傳家俊左眼視網膜雖曾出現退化，更一度出現2百粒黑點險失明等狀況，但無礙其復出表現。

香港世界桌球大師賽於昨日（6日）於紅磡香港體育館正式展開，香港桌球「一哥」傅家俊儘管久休復出，幸最終亦不負眾望，以5：2成績力挫世界排名第4位的沙比（Mark Selby）。傅家俊賽後接受訪問時坦言自己於過去5年歷盡高山低谷，亦曾因眼疾及疫情等影響表現及成績致信心下滑，甚至有感「不再屬於職業圈子」，故今場勝仗意義重大。傅家俊自患上飛蚊症，一度陷入一生低谷，有醫生便指出，其實飛蚊症算常見的眼疾，而且有4大病徵，呼籲市民如遇有關狀況，必須儘快求醫。

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事實上，2018年時，傅家俊（Marco）便曾表示自己患上飛蚊症及左眼視網膜退化，左眼曾一度經歷佈滿逾200粒黑點的情況。由於視網膜問題分三期，而當時醫生診斷Marco左眼屬近二期，但為了避免狀況加劇惡化，他於是接受激光手術，又聽從醫生叮囑，曾宣佈休賽一段長時間。他其後亦透露現時左眼仍會有黑點，惟病情沒出現太大惡化，讓球迷無需太掛心。

有醫生指其實飛蚊症算常見的眼疾，患者視野會出現漂浮物，如黑點、線條、絲狀等物體，但慶幸大部分飛蚊症皆不需要治療。

視網膜有許多疾病可以導致飛蚊症，例如：

飛蚊症的數量突然增加

看見閃光

視野缺損

視力模糊

如有以上症狀，醫生建議儘快至眼科門診作眼底檢查，又指任何新發生的飛蚊症，都建議到眼科門診做詳細的眼底檢查，需要使用眼藥水把瞳孔放大，以方便眼科醫生透過放大的瞳孔來詳細檢查眼底的健康狀況，目的就是為了排除上述所說的嚴重的視網膜病變，以避免延誤治療時機。

眼科專科醫生陳偉民表示，視網膜退化多見於50歲或以上的年長人士，年紀愈大，患視網膜退化的機會愈高。至於青年患視網膜退化的常見原因有3種，一是近視引致視網膜變薄或穿洞；其次是中央黃斑點積水，可因生活節奏急促、緊張、因考試或比賽的壓力等導致；最後是遺傳基因問題引致。

陳補充，因深近視及黃斑點積水而致的視網膜退化，均有高於9成機會痊癒，主要是以激光手術醫治，後者需進行稱為光動力療法的激光手術治療，一般休息1至2個月已可復元，但像傅家俊般需運用高水準視力的運動員，多休息數月更穩妥。

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責任編輯：羅嘉欣