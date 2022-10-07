【陳奕迅演唱會】Eason香港紅館開騷門票一日售罄　內地粉絲：羨慕香港羨慕到瘋了

▲ 歌迷超期待歌神開騷！

歌手陳奕迅在12月跨年演唱會《陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會》共18場門票，今次為打擊黃牛每人每次限購4張門票，不過都無阻粉絲搶飛之心。

昨日（10月6日）早上10時城市售票網公開發售，共58,000張門票，而由疫情開始至今三年間，Eason是在城市電腦售票網公開發售超過4萬張門票的歌手。

【陳奕迅演唱會】18場5萬8千門票一日售罄 Eason答謝歌迷：極大的鼓舞

創下最「塞車」情況

據知昨晚紅館為迎接今次公售，已經更新了系統，希望有助疏導人流，但今早城市電腦售票網售票情況反應非常熱烈，由九點開始大塞車，一度網路失靈。

但歌迷並無放棄，亦為疫情以來的買演唱會飛網絡大塞車創下最塞紀錄，一共塞了13小時，晚上八點大會終於宣佈，18場演唱會門票已經售完，並答謝歌迷支持。

Eason回覆傳媒感謝道：「對我和我整個團隊絕對係一個極大嘅鼓舞，我衷心感謝大家對我哋嘅支持。我哋更加會好好準備今次嘅演出，令大家可以渡過每一個愉快嘅晚上。」

▲ 大家都好期待Eason演唱會。

內地網民恨來港看演唱會

據知不少內地網民估計認為年底有望通關，他們亦上網爭奪門票，但有身在廣州、上海、北京的網民指因疫情政策，擔憂來港後，難返回家鄉，只好跪求陳奕迅北上內地開巡唱。

其實昨日已有傳Eason會開巡迴騷，不過官網就澄清暫未收到《2022陳奕迅巡迴演唱會》訊息，叫不信謠、不傳謠。

而且有網民找來一張詳列香港多個場地舉行演唱會的行程表，他們坦言「很羨慕香港的同胞」、「羨慕香港羨慕到瘋了」，更恨做香港人可看到這麼多個精彩演出。

有內地網民則感慨因為疫情難以來港欣賞不同歌手的演出，並苦笑說︰「平行世界內他們在紅館開個唱，我們則在做核酸，我們的未來也很光明。」

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