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【潮物速報】FILA聯乘日本潮牌MAGIC STICK  打造舒適優雅機能風

休閒消費 11:23 2022/10/07

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意大利時尚運動品牌FILA與日本街頭潮牌MAGIC STICK推出首個聯乘系列FILA X MAGIC STICK，以SINGING IN THE RAIN（雨中曲）為主題靈感，講述當代年輕人在雨天繁華都市中穿梭，哼著小曲歡聚在城市大街小巷，享受著大自然帶來的雨中沐浴，表達樂觀向上的精神，服飾圖案的靈感是雨中的倒影與霓虹燈中反映出光與雨的奇妙視覺。

同時，FILA X MAGIC STICK系列提出全新系列風格概念：ECTA （Elegance, Comfort, Technical  and Apparel），以優雅、舒適、機能為設計重點，為服飾帶來全新定義，詮釋不一樣的年輕風格。

最新影片推介: 

MAGIC STICK是來自日本的新秀街頭潮流服飾品牌，由日籍設計師今野直隆（Naotaka Konno）於 2010 年創立，憑藉獨特的軍事設計和街頭的結合，將街頭文化音樂、電影等文化混搭並高密度融合，於亞洲潮流發源地日本佔有一席位。

設計師把在原宿時裝界將近20年的經驗和人脈，運用在 MAGIC STICK 精湛的輪廓、高品質的材料和生産的縫紉技術上，爲FILA打造一系列時尚聯乘服飾 — FILA x MAGIC STICK聯乘系列將意式的優雅經典，融合日式時尚街頭風，當中注入了MAGIC STICK一貫拿手好戲 — 型格的軍事格調機能性戶外服飾，深得年輕人喜愛。

此外，系列中FILA x MAGIC STICK聯名織嘜logo、特別定制的拉鍊以及印有ECTA字樣的飾章的輔料細節，均突顯設計的心思及獨特性，亦能貫穿整個系列的概念。

男裝系列以拼撞顏色的潮流設計，打造時尚街頭風，秋冬季穿搭再也不致沉悶。至於女裝單品帶來一抺清新優雅— 簡單乾淨的白色羊羔絨外套，以日光藍胸袋點綴，簡約中又不失設計感。

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責任編輯︰王明芳

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