【情緣騙案】49歲女教師墮網絡情緣陷阱　訛稱投資被富商騙277萬

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警方於周日(2日)接獲一名姓梁(49歲)中學女教師報案，玩網上交友疑被騙款277萬元。

受害人指，一名自稱離婚富商的騙徒在社交平台，聲稱與她發展情侶關係。其後騙徒游說受害人投資外匯，她按指示在9月至10月期間，先後19次匯款共277萬元，至13個本地銀行帳戶，期間曾提取6萬元。

惟之後受害人未能提取款項及與騙徒失聯，懷疑受騙，遂報警求助。經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由荃灣警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

近年援交及網上情緣騙案非常猖獗，警方提醒市民在網上交友時需認清對方身份。騙徒使用的相片多為偷圖或重複使用，市民可利用搜尋器搜尋對方圖像，並留意騙徒的社交帳戶是否新設及朋友圈有否異常。

市民亦應保護個人資料，避免向陌生人透露任何可以被搜尋到的個人資料，當有人以任何原因要求付款時應提高警覺。

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責任編輯：余思嵐