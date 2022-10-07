【兩性關係】伴侶相處越久讚美日漸減少 忘記對方優點無限放大缺點

▲ 互相多讚美，多說好說話，一定比針鋒相對來得舒服。

讀到這樣的一個故事。一對熱戀中的男女，坐在巴黎的塞納河畔，浪漫地拖着手，互相含情脈脈地凝視對方，情人眼裏甚麼都是完美，這時男子問女友︰「你的爸爸……是小偷嗎？」在這種浪漫情景，女生萬料不到男友會這樣說話，破壞氣氛，發嬌嗔的說︰「你明知道我爸爸是一位老師，怎麼無端端問他是不是小偷！」

男子慢慢地伸出手，輕撫女友的面龐，溫柔地說︰「那就奇怪，如果你爸爸不是小偷，那他有甚麼辦法能夠偷到夜空中的星星，摘下來然後偷偷地放進你的眼睛裏呢？」任何女生，聽到這些說話，都肯定會融化吧。

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儘管是男人的甜言蜜語，口甜舌滑，熱戀中一切都是美好及對的，但總好過惡言相向。當兩個人相處愈久，讚美說話就會逐漸減少，甚至覺得讚美是造作的表現，反正一切盡在心中。

漸漸地，大家都會忘卻對方的優點及可愛之處，反而對方的缺點會無限放大，不再懂得讚美，將一切視為理所當然。互相多讚美，多說好說話，一定比針鋒相對來得舒服。

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全文刊於《晴報》，原題為多讚美別人