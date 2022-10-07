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【餐飲體驗】半島酒店xSecret Theatre重回70年代　演出《Nights at Studio 54 傳奇之夜》　

休閒消費 11:36 2022/10/07

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香港半島酒店 Felix 餐廳呈獻《Nights at Studio 54 傳奇之夜》餐飲體驗。（圖片由酒店提供）

繼去年香港半島酒店Felix餐廳與得獎互動劇團Secret Theatre聯手推出《大亨小傳》(The Great Gatsby)後，今個秋季再度攜手帶來首個以紐約傳奇俱樂部Studio 54為劇本的餐飲體驗，重現當年夜店狂潮的盛世氣氛。《Nights at Studio 54 傳奇之夜》由著名藝術總監 Richard Crawford 編撰及執導，於2022年10月6日至12月10日，逢星期四至星期日晚上7時上演。

今年秋天，傳奇的紐約俱樂部Studio 54將重現於香港半島酒店Felix餐廳。讓客人體驗充滿傳奇的Studio 54夜店生活，多個巨星人物如Elton John、Yoko Ono、Bianca Jagger、Freddie Mercury、Andy Warhol、Diana Ross、Blondie 及 Studio 54創辦人Steve Rubell的故事及秘密將會點燃全場氣氛。

而曾擔任紐約Studio 54 駐場DJ的Nicky Siano更將會現身Felix餐廳打碟助慶，讓座上的食客可沉醉於夜店氛圍中，一邊品嚐美食。酒店指VIP貴賓將有機會被邀請出席Freddie Mercury的神秘生日派對，與Bianca Jagger和Yoko Ono一起「拯救」傳奇夜店。Studio 54誠邀客人以70年代的華麗的士高服飾赴會，而Bianca Jagger有機會挑選出一位著裝最為亮眼的客人，贏取精彩禮遇。

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《Nights at Studio 54 傳奇之夜》餐飲體驗將於即日起至12月10日，逢星期四至星期日晚上7時上演（設有不適用日期）。每張門票價格為2,388 港元，門票已包括一杯迎賓香檳，三道菜晚餐以及欣賞《Nights at Studio 54 傳奇之夜》劇場表演。客人更可享用一杯宴後雞尾酒，一邊欣賞 Studio 54唱片騎士的節拍。

如欲升級體驗，客人可選擇價格為2,888 港元的香檳門票（Champagne Ticket）以額外享用兩小時無限 暢飲香檳，或價格為3,100港元的Studio 54貴賓體驗（Studio 54 VIP Experience）以額外享用兩小時 無限暢飲香檳及於貴賓區與名人會面。預訂普通門票之客人，每枱六位或以上可尊享香檳一瓶，預訂香檳門票或Studio 54貴賓體驗之客人，每枱六位或以上可尊享生蠔拼盤一客。

預訂《Nights at Studio 54 傳奇之夜》餐飲體驗的客人，可享半島優惠房價或「細意體驗」住宿優惠六折禮遇入住遠東貴婦。

預訂及查詢請按此

Studio 54位於紐約曼哈頓西54街254號（原為哥倫比亞廣播公司的錄影室）揭幕。 由開幕的第一晚至1986年正式結業，Studio 54一直是曼克頓夜生活文化殿堂，四十年後亦被譽為全球 最著名夜店。Studio 54 不單只是名流社交場地，也是夜店界中的傳奇始祖，當時場內會播放 Donna Summer、Chic、Blondie、Grace Jones、 Diana Ross 及 Sylvester 的歌曲，都是當時最熱門夜店舞曲。不少頂尖演藝及時尚文化名人如 Andy Warhol、Jack Nicholson、Jerry Hall、Bianca Jagger 及 Karl Lagerfeld 都是 Studio 54 常客。

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責任編緝：蕭雅文

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