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【港姐爸爸】經歷兩次破產及妻離子散 蘭子：欣賞林俊賢無被挫折擊倒

娛樂 10:21 2022/10/10

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蘭子從心欣賞林俊賢嘅堅強，無被挫折擊倒。

因為今屆香港小姐冠軍嘅關係，我哋又重新睇到林俊賢嘅消息。原來林俊賢離開娛樂圈後，人生大起大落，經歷過兩次破產同妻離子散，但都無擊倒佢。女兒林鈺洧從歲半開始就未見過爸爸，直至幾年前林俊賢主動喺社交平台同女兒相認，父女先有機會重逢。林鈺洧爆料，話佢爸爸當時激動到喊出嚟。

睇到呢度，我從心欣賞林俊賢嘅堅強，無被挫折擊倒。有幾多人頂得住兩次破產、兩次婚姻失敗。因為佢仲站得住腳無放棄自己，如今捲土重來搵得番事業同親情，即使未必重返當年嘅輝煌成績，但已經非常了不起。

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睇到林俊賢嘅經歷，加上喺網上睇到以下金句，深深觸動我心。「總有一天，你會明白，能夠治愈你的，從來都不是時間，而是你心裏那股釋懷和格局。只要內心不慌亂，連世界都難影響你。」

「你可以消沉，也可以抱怨，甚至可以崩潰，但不能喪失自愈的能力，要學會及時止損。」

「人生不一定要贏，但絕不能輸給過去的錯誤和愚蠢。」

「人生哪有白走的路，每一步都是成長，你要把頭抬起來，一直往前走，天一定會亮。」

「一輩子很短，要好好愛自己，你的優秀要遇到識貨的人，你的真誠要遇到珍惜你的人，你的善良要遇到感恩的人。」

「謀生路上不拋棄良知，謀愛路上不放棄尊嚴。」

「你該有的樣子就是︰十分沉靜，九分氣質，八分資產，七分現實，三分顏值，兩分糊塗，一分自知之明。」

全文刊於《晴報》，原題為林俊賢的堅強觸動我心

撰文 : 陳淑蘭 電視及電台節目主持人

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