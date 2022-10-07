【超市情報】惠康百佳本周優惠一網打盡 焦點：$39即搶香印提子500克
社會 11:38 2022/10/07
惠康、百佳超市即日起，推出本周全新購物優惠，焦點有惠康任選薯片/蝦條/粟米脆片2件照價再9折、買雪糕/雪條滿$70，送維他新鮮茶480mL等優惠。
惠康今周焦點優惠：
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任選薯片/蝦條/粟米脆片2件照價再9折 （7/10-9/10，只限3天）
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陽光香印青提子500克，$39/盒 （7/10-9/10，只限3天）
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買雪糕/雪條滿$70，送維他新鮮茶480mL
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日清/合味道杯麵70-75克，$26/4杯
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灣仔碼頭各款煎餃、辣水餃9-10隻裝，$12/包
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益力多一排5支裝，$22.9/兩排
百佳今周焦點優惠：
- Movenpick雪糕450-500克家庭裝，$59.9/盒
- 可口可樂汽水各款8罐裝，$50/2排
- 金鳳8公斤裝香米，送金寶湯一罐，$138
- 雀巢乳酪140克各款，$30/5杯
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責任編輯：吳卓峰