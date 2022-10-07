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【甄珍失聯】傳甄珍母子失蹤個半月　疑避借款遠走台灣

社會 11:52 2022/10/07

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(偉毅的私房照fb)

影星甄珍及兒子章立衡（原名劉子千），早前從香港飛往北京處理私人事務，但8月21日後他們的朋友無法再聯絡，傳失蹤至今。有指他們最後出現在北京朝陽區某酒店，他們的朋友便到該酒店了解，獲告知兩母子在8月22日退房，該友人跟其他朋友連日來以不同方式聯絡兩母子，惜未能聯絡得上，他們沒有接電話，亦沒回覆朋友訊息。

據台灣報導，甄珍密友透露，甄珍並沒有失聯，只是因為和她借錢的人愈來愈多，心地善良的她一般對只要能幫的忙絕不會拒絕，但「情況愈來愈失控」，甚至有人一開口就是千萬，其中也包含甄珍的至親，才會讓母子有暫時離開台灣的念頭。

甄珍是台灣人，但與兒子章立衡均為香港居民。入境處回覆本網TOPick查詢，指不會就個別情況作出評論，在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線，電話：(852) 1868，或使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電 1868 熱線求助。

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記者：余思嵐

 

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演員 甄珍 入境處 香港 北京 台灣

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