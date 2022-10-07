【醫護疏忽】B女出世數小時疑遭護士滾水沖涼　全身25%二級燙傷屁股掉整塊皮

▲ 台灣一名出生僅數小時的BB女，洗澡時疑因水溫太高被燙至全身25%二級燙傷。

媽媽誕下子女本應開心報喜，不料數小時後接獲壞消息。台灣一名媽媽早前誕下女兒後，因確診需要隔離，由護士抱走代為照顧，怎料護士為B女洗澡時疑忘記放凍水，導致B女被滾水燙至全身25%二級燙傷，屁股整塊皮掉了，令媽媽的產後憂鬱變得嚴重。

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該名媽媽在facebook群組「2022虎寶寶媽媽」發文作出大控訴，稱5月時在台北內湖一間醫院誕下女兒，因為自己確診，故只看了BB幾眼就被護士帶走。數小時後，兒科醫生突然現身道歉，指BB在洗澡時被燙傷。

我還不敢相信照片的那個小孩是我女兒，因為嚴重到我心在淌血，還不斷確認腳上的腳環是不是我的名字。

媽媽感到難以置信，追問之下，護士表示她放完熱水有加冷水，但她非常質疑對方的說話，並直指女兒全身有25%的深淺二度燒燙傷，過了3個月皮膚的色差仍然很嚴重，認為事件好離譜，「這根本就是忘記放冷水」。

雖然媽媽坐月不應該哭，但女兒因此需住院19天，她也哭了19天，導致產後憂鬱更為嚴重。「原以為孩子在醫院平安生下來後，就會受到妥善照顧，媽媽就是負責休息，聽到這個噩耗情緒潰堤……被告知孩子有七天觀察期（危險期）後，再怎麼堅強的我還是倒下了。」

▲ 媽媽在網上向醫院作出大控訴。（fb群組「2022虎寶寶媽媽」截圖）

被建議燒香拜神 醫院無意賠償

她續稱，醫院社工曾表示可以幫助他們申請補助，結果轉介了當地社會局，還反問她有沒有信仰，建議她去燒香拜神，「所以這件事對他們而言就是算我倒霉」？她批評院方沒有賠償意願，覺得孩子現沒大礙，便將事件輕描淡寫。3個月來，媽媽每晚仍會夢到女兒燙傷後的畫面，並會不自覺流淚。媽媽強調會好好保護孩子，並會為孩子討回公道。

請問孩子會說話了嗎？他可以表達哪裡不舒服？汗腺有沒有受影響或是傷口哪裡隱隱作痛？25%的燒燙傷連大人都無法承受了，何況是小孩。

涉事的三軍總醫院對事件回應指，因本案未徵得當事人同意或委託本院說明相關病情，為尊重病人隱私本院不便對外說明，沒有正面回應醫院是否有疏忽。

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BB洗澡注意事項

台灣兒科醫生巫漢盟曾發文分享為BB洗澡的注意事項，他指出水溫需控制在33至36度，比人體體溫低一些，可用溫度計或是手肘內側測試，洗澡時間控制在5至10分鐘內為宜，以免水溫下降。

至於浴室溫度宜控制在26至28度，並且要保持通風，洗澡時有熱氣，所以可開一點小窗，或是開一點門，但冬天時注意別太通風造成室溫太低。而沐浴用品須選擇成分溫和、接近肌膚天然酸鹼值pH5.5為佳，才不會破壞肌膚表面的皮脂屏障。

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責任編輯︰王明芳