【新冠肺炎】未染疫等如「天之驕子」？　研究：身體差才不受感染

▲ 未染疫等如「天之驕子」？研究揭相反結論。

疫情自2019年起席捲全球，據統計，全球暫計約6億多人確診過新型冠狀病毒，當中更不乏「復陽」患者。可是，總有幸運兒在疫情肆虐近3年下仍未受感染。但台灣有中醫師卻指出，未染疫的人並非「天之驕子」，而是身體比一般人較差，才不受感染。

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中醫師王大元引述研究結果，指出不同病毒之間也存在著競爭關係，一般感冒可由鼻病毒感染而引起，而鼻病毒只喜歡獨居，舉例如患者感冒久病不癒，由於感冒菌亦屬鼻病毒的一種，故此患者患上新冠病毒的機會才會比一般人低。

所以如當感冒痊癒，鼻咽喉重新騰出空間，還是有可能再次被其他病毒感染。而除了這種情況而不會確診外，他續舉由英國倫敦帝國學院的研究說明，長時間被其他的病毒感染，猶如已備新冠病毒抗體。

總結而言，就中醫角度一直沒確診非幸運兒，亦非「天之驕子」，而是比確診者更需要正視自身健康的一群，因為一直沒確診只是「比一般人更虛弱，早被其他病毒捷足先登了」。

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