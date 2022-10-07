【2022萬聖節】愉景灣萬聖夜市集+派對+燈飾　期間限定主題密室挑戰膽量

▲ 今年萬聖節，愉景灣準備了一連串盞鬼精彩活動。（商戶提供）

今年萬聖節，愉景灣準備了一連串盞鬼精彩活動，無論是一家大細或一班大朋友都必定能夠盡慶而歸。

1. 「盞鬼南瓜派對」燈飾

以盞鬼南瓜作主題的萬聖節燈飾，為愉景灣添上一分神秘感，喜歡打卡的大小朋友不容錯過。此外，愉景廣場多個商戶於10月30日會大派糖果，消費更可享特別折扣或禮遇。參與商戶包括Bones & Blades、Bookazine & Partytime、fusion by PARKnSHOP,、POLISHFOOD.HK及永安百貨。

日期：10月21日至31日

地點：愉景廣場及愉景北商場

2. 萬聖節密室逃脫 x LOST

以原創解謎推理遊戲而為人熟悉的密室逃脫體驗館LOST，於愉景灣增設最新期間限定店，推出愉景灣獨有的萬聖節主題密室—「亡靈嘉年華」及「南瓜村之夜」，透過聲效、燈光和道具讓玩家投入故事當中，適合大人小朋友一齊挑戰膽量。顧客憑愉景廣場、愉景北商場及D’Deck的即日電子貨幣消費單據滿HK$100或以上，即可享門票9折優惠。

日期：2022年10月21日至31日

時間：11am – 7pm

地點：愉景廣場G11A-1鋪

票價：每個遊戲每位HK$120，大小同價，遊戲時間為20分鐘

▲ 以原創解謎推理遊戲而為人熟悉的密室逃脫體驗館LOST，於愉景灣增設最新期間限定店。（商戶提供）

3. 最「盞鬼」造型有獎大賽

萬聖節準備好精心打扮，好好瘋狂玩樂一下？穿上盞鬼服飾，於愉景灣拍照並在@VisitDiscoveryBay Facebook 或 Instagram 上按指示上傳照片，一眾盞鬼造型勝出者可獲得 LOST 迷の密失、「星空沙灘影院」，或愉景灣溜冰場其中一款門票。

日期：2022年10月21日至31日

4. 愉景灣鬼魅星空沙灘影院

今個萬聖節，愉景灣將大白灣沙灘幻化成戶外星空影院，一連四晚上映不同的經典巨片和盞鬼電影。在迷人的沙灘上一邊欣賞電影，一邊享受着海風和品嚐特色美食，感受與別不同的戶外觀映體驗。

日期：2022年10月27至30日（星期四至日）

時間：6pm - 10:30pm

地點：大白灣沙灘

5. 愉景灣溜冰場「嘩鬼霓虹冰上派對」

愉景灣溜冰場將化身為嘩鬼霓虹冰上派對，現場有專業彩繪師為大家畫面部彩繪，配合DJ精選音樂和燈光效果，讓你與一眾嘩鬼盡情投入派對。入場人士均可獲得Baxter水溶性乳霜（100g)）一枝^。^先到先得，送完即止。

日期：2022年10月29日（星期六）

時間：18:30 - 22:00

地點：愉景灣溜冰場

門票費用：每位$100

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6. 「盞鬼」萬聖夜市集

想在愉景灣這極具歐陸風情的地方感受萬聖節的搞鬼氣氛？那就絕對不能錯過愉景灣的「萬聖夜市集」。除了匯聚超過60個特色商戶，售賣各式各樣萬聖節特色食品及手作外，市集內亦特設「盞鬼變身面部或手臂彩繪」，更會有嘩鬼角色大派糖果及與大家合照，不容錯過。

日期：2022年10月30日（星期日）

萬聖夜市集：2pm - 9:30pm

盞鬼變身彩繪：6pm - 9pm

地點：愉景廣場

記者：王嵐