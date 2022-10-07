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【你是我的後援會】杜琪峯韋家輝惜英雄重英雄　杜Sir笑指：對韋生情感比老婆更濃

娛樂 12:14 2022/10/07

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《你是我的後援會》邀請杜琪峯與韋家輝任嘉賓，摸酒杯底談往事。

ViuTV節目《你是我的後援會》今晚（10月7日）播出的一集，邀請到杜琪峯與韋家輝任嘉賓，摸酒杯底談往事。

原來這對拍檔兼好友最初從未試過面對面詳談，當年因劉天賜機緣巧合下撮合了二人拍電視電影，直接邀請韋家輝寫劇本，再交由杜琪峯拍攝。

韋家輝憶述與杜Sir合作拍電影的往事。

一見如故

杜琪峯讚歎韋家輝的劇本完全不用改動就可直接開拍，而韋家輝則欣賞杜琪峯精湛的拍攝手法。二人最初純粹透過作品互相交流了解，再熟悉對方的節奏，慢慢培養默契，到後期開始合作拍電影才有真正面對面的交流。見面短短幾次，已經一見如故。

兩人憶起與對方合作拍電影的往事，韋家輝形容那段時期非常浪漫，更大讚：「呢個男人好charm」。因工作關係，二人有段時間常一同出埠拍戲、參與影展，當時見對方多過屋企人，杜琪峯笑言：「對韋家輝嘅情感仲濃過同我老婆！」

杜Sir希望未來有機會再與韋家輝齊合作。

義不容辭

隨後，韋家輝直言感謝杜琪峯一路以來的信任和幫助，就好像近期上映由韋家輝獨力擔任編導的《神探大戰》，電影並非銀河映像出品，杜琪峯得知後請纓幫忙。

韋家輝指：「佢知我接咗個project之後，將所有嘅crew呀，所有工作人員呀，甚至呢套戲嘅監製，成個寫字樓，二話不說，咪借曬俾你囉。從來冇問過project內容係點、套戲講乜，呢啲咪就係朋友囉！」 最後，杜琪峯亦寄語都希望未來有機會再度一同合作。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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