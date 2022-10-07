【邋遢丈夫】人妻新婚2個月即呻後悔　難忍老公尿滴廁板3大衛生問題

▲ 馬來西亞有人妻新婚2個月，難忍老公3種習慣。

相見好同住難，兩公婆結婚同住，生活習慣需要磨合。馬來西亞有名人妻，只是新婚2個月，已經難頂老公3大習慣，當中尿滴廁板大感噁心，會嬲到不想跟對方說話。人妻在社交平台求助，希望網民為她想辦法去改變老公習慣，維繫夫妻關係。

難忍老公3大衛生習慣

綜合外媒報道，該名馬來西亞人妻向facebook專頁「OHBULAN!」投稿，提及自己剛結婚2個月，目前感到有些後悔，因為難以忍受老公3個生活習慣，包括將濕毛巾直接掉到床上、小便時尿液滴在廁板上不清理、在鋅盆內吐痰。人妻對著邋遢老公直言︰

有時我甚至不和他說話，因為我很生氣。

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求助網民

人妻明白新婚即冷戰不是辦法，在社交平台尋求網民意見，如何去改變老公的壞習慣。有關帖文在4日（星期二）刊登，至今引來熱議逾2300個留言，有網民笑指結婚不久已變這樣，不如盡早「退貨」，留言包括︰「2個月還在保修期內，可以嘗試退貨」、「還給他的家人」等，另有女網民有感如果有這樣的丈夫寧願不結婚。

不少網民紛紛獻計提供可行的意見，指出新婚夫婦一起同住需要時間磨合，忍耐包容的同時，夫妻之間最重要是多溝通。在3大衛生習慣中，不少人認為尿滴廁板最難頂，建議可以直接訓斥老公、每天傳一些衛生講座影片予他，如果以上都沒有效，就向老爺奶奶抱怨，請他的父母責罵他教回自己的孩子。「有時候，我們認為很小的問題，積累起來就會變大，必要時尋求輔導員」，另有建議可在家中溫馨提示，「像旅館一樣寫公告，然後貼在家裡每個角落」。

更多網民留言

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責任編輯︰王明芳