【爆谷一周】《深宵閃避球》上谷德昭節目受訪　陳海寧+雲浩影自封鄭伊健超級粉絲

▲ 《深宵閃避球》演員上《爆谷一周》宣傳新戲。

由電影導演谷德昭擔任主持的ViuTV節目《爆谷一周》明晚（8日）將播出第33集，製作組邀得鄭伊健、陳海寧（Isabella）及雲浩影（Cloud）擔任嘉賓，宣傳電影《深宵閃避球》。

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封鄭伊健做偶像

Isabella及Cloud齊聲表示自己是伊健的超級粉絲，Isabella透露自己8歲時觀看電影《我老婆唔夠秤》時，已經迷上伊健，封其做偶像。

她又指在片場初次見到伊健時，需要努力抑壓自己嘅熱情，保持冷靜以免嚇親伊健。伊健回應及鼓勵Isabella，指自己在收看ERROR的節目時，已經留意到Isabella，更指「Dee姐」是一種態度。

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大讚鄭伊健

Cloud亦大談自己跟伊健合作的感受，指自己未認識伊健時，認為對方是一個很有型的浪子，合作後，大讚伊健是一個好好的男人，非常Cute，而且很會關照後輩。

Cloud又大爆伊健經常怕醜面紅，有一次拍攝伊健一身白色網球王子裝，成班女孩立即大讚他好靚仔，令他很怕醜。

Isabella及Cloud更透露成班女孩每日都會在片場唱伊健不同的歌給伊健聽，拍攝過程十分愉快。