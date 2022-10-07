【親子好去處】IKEA 4分店辦海底世界展覽　官網專頁設問答小遊戲推廣保育【內附連結】

▲ （IKEA提供）

塑膠廢物所造成的海洋污染近年急轉直下，不但令無數海洋生物的家園危在旦夕，更影響整個生態系統。IKEA由即日起於本港4間分店舉辦海底世界（UNDER HAVET）海洋保育展覽，以生動有趣的漫畫形式，讓小朋友及大人了解海洋污染的元兇，以及如何從家居日常的選擇出發保育海洋。

展覽以生動有趣的海洋漫畫形式，讓小朋友及大人了解身邊的事物都有機會成為海洋污染的元兇，並同時探索讓污染物重生的機會。漫畫中的海洋污染物除了常見的即棄用品如塑膠餐具外，還包括被小朋友棄置的玩具，從而令大家反思，日常生活中很多微小的舉動，其實也可能在不知不覺間破壞著海洋，提醒我們要更加注意自己日常製造的塑膠廢物。

展覽亦分享了IKEA將海洋污染物重生的方法，為海洋保育出力。其中包括將海洋塑膠廢棄物回收再造成爲再生聚酯纖維（recycled polyester），再以再生聚酯纖維生產綠色環保的玩具。此外，IKEA的官方網頁同期設有「海底世界」活動專頁，利用問答小游戲，令大衆更加了解海洋的價值及海洋保育面對的挑戰。IKEA希望在2030年前全面轉用再生或回收物料生產家品。作為消費者也可以身體力行，在家居日常選擇更環保的產品，共同為海洋保育作出貢獻。

▲ 展覽亦分享了IKEA將海洋污染物重生的方法，為海洋保育出力。（IKEA提供）

IKEA剛於10月推出的BLAVINGAD海洋系列新品，亦首次以100%回收物料製造，透過孩子們最愛的海洋動物絨毛玩具及家居用品，激發他們對海洋的好奇心，從小建立海洋保育概念。系列中絨毛玩具的填充物由海洋塑膠廢料再造而成的再生聚酯纖維製成，小朋友可以運用想像力、角色扮演和教育遊戲的魔力，學會保持海洋潔淨的重要性，成為未來的海洋保衛者！

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海底世界海洋保育展覽

日期：即日至11月4日

地點：IKEA銅鑼灣、沙田、荃灣及九龍灣分店

記者：李越樺