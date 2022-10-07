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【復常之路】何栢良倡取消密切接觸者檢疫　料流動採樣站常規化為配合逆隔離

社會 12:08 2022/10/07

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何栢良倡取消密切接觸者檢疫，料流動採樣站常規化為配合逆隔離。（資料圖片）

醫務衞生局昨（6日）宣布，為進一步便利市民接受核酸檢測，即日起陸續落實5項措施提升社區檢測服務，務求做到「多、準、快、易、平」，包括將多個流動採樣站常規化，並延長及劃一服務時間。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（7日）在一個電台上表示，新冠病毒正演變成風土病，世界應對新冠疫情，重點在防重症，而不是再採取全民檢測、核酸、封城等長時間檢疫措施，長期維持核酸檢測要求，嘗試中斷本地病毒傳播的策略是與世界脫軌，及不恰當的公共衛生措施。

何栢良認為，目前防疫的重點是預防重症，無必要找出其他無症狀或輕症患者。他又以家居密切接觸者需要在家檢疫至少7天為例，認為有關做法已不合時宜，引述世衞7月時所作的建議，取消已經接種疫苗的密切接觸者家居檢疫要求，允許他們如常上班上學。

他估計政府將多個流動採樣站常規化，是為了稍後與內地的逆向隔離措施，方便到內地的市民接受檢測，如果政府決定堅持推行核酸檢測，就應該解釋理據。

中大生物醫學學院客座副教授招彥燾在一個電台節目指，相信秋冬季疫情會再出現高峰，相關有關安排是有備無患，當局把採樣站常規化，可以避免屆時出現等候檢測的人龍，把市民不便減至最低。

招彥燾又認為本港正邁向復常之路，相信有關安排並非只看本地情況，更重要是如何與內地的抗疫措施看齊。

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責任編輯：李榮忠

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