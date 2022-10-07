【大隻佬】經典廣告「打波先嚟落雨」四眼仔變筋肉人　鄭仲軒努力操肌成健美運動員

▲ 當年的四眼仔已經變成大隻筋肉人。

「打波先黎落雨，唔通連個天都唔鍾意我」這經典廣告對白，成為大家的集體回憶，而24年前說這句對白的四眼仔鄭仲軒（Eric），現在已變成大隻仔！

Eric除了是名健身教練外，擁有爆肌身型的他出戰不少健美比賽，當中更贏得冠軍，而他這條健美之路走來不易，曾受訪表示為操肌犧牲不少。

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▲ 當年的社署宣傳片。

操肌成大隻佬

近日有網民於Facebook分享鄭仲軒的相片，當中留言寫道：「仲記唔記得一個中古世紀廣告：『打波先嚟落雨，唔通連個天都唔鍾意我。』原來當年小男孩已做了健美先生，變成了戶愚呂級的大隻仔！生命滿希望，前路由我創！ 其實落雨又有乜好怕喎。」

從Eric的IG所見，分享不少爆肌照，當日的純真四眼仔頓變「筋肉人」，擁有一排排朱古力腹肌、健碩的胸以及清晰人魚線的。

網民們大感驚訝，紛紛留言：包括「踢唔到波，去做gym」、「落雨又有咩好怕喎」、「一定係童年陰影令到佢咁！」和「睇黎，呢場雨對佢body影響好大。」

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獲獎無數

鄭仲軒於29歲開始展開健美生涯，於36歲時取得健美職業賽資格，現職健身教練兼健美運動員，Eric出戰過不少賽事，當中獲得不少獎項，當中包括「2016奧林匹克職業賽香港站男子健體冠軍」，以及M Program盃IFBB PRO LEAGUE職業資格賽古典健美組全場總冠軍等。

此外，Eric更是全港唯一一位Classic組別的職業運動員。

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靠後天努力

當年拍社署宣傳片時，Eric只得14歲，他曾於訪談中表示當年拍廣告感到尷尬：「每年都會播，會考放榜前一定播，當時阿媽同我講，話有人搵我拍廣告，個時無乜錢，想搵點零用。」

Eric表示由細至人也熱愛運動，由於個子不算高大，身型比較瘦削，對做運動有好大障礙，所以就練大隻一點。結果，原本中學畢業時只得120磅的他，於2016年增至160磅，之後更當上健身教練。

原來當健身教練前，Eric曾做過不同工作，直至去澳洲working holiday，在那邊學打拳和做運動，就決定以此為職業。

而Eric為操肌，生活上作出不少犧牲，當朋友外出食飯消遣時，他就不能去，感覺如自我孤立，即使跟家人一起食飯，也只吃自己準備的食物，總之每天操肌，感覺都幾乏味。

而38歲的Eric不但事業有成，他於2016年跟女友結婚，已經成家立室。

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