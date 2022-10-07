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【MIRROR成員】姜濤轉遊英國享受街上聽busking　打賞支持藝術工作者

娛樂 12:20 2022/10/07

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姜濤享受倫敦街頭睇busking。

MIRROR自7月底紅館騷發生嚴重事故後，所屬公司隨即宣布休團兩個月，有指12子本月復工，成員逐漸更新社交平台蒲面。「人氣王」姜濤趁住這段時間陪伴家人，早前與姜媽飛往法國巴黎旅行，同行還有混血索爆表妹楊佳琪（Angelina），遊法期間不時被對方「出賣」行蹤。

日前在其觀光相片中見到他們在百年老字號餐廳Maison de la Truffe大嘆松露，用膳後更手執戰利品拍照留影。雖然相片中未見姜濤樣貌，但姜糖一眼便看出偶像的肥手指和外套，表示好掛念姜濤。

【MIRROR復工】姜濤母親憶當年內地來港生活　新移民言語不通靠兒子學廣東話

愛聽黑人busking

原來姜濤已轉移到附近的英國倫敦旅遊，今次他自行曝露行蹤，在限時動態上載了在倫敦柯芬園的影片。

難得離開香港走到較少人認識的地方，當然不放過待在街頭睇busking的機會。熱愛音樂的姜濤坐在街上，一邊聽歌一邊感受藝術氛圍，隔住螢幕也見得他十分享受！

另一段影片，姜濤「轉場」欣賞另一個busking，更直擊打賞這位街頭賣藝者。有網民留意到兩位表演者同樣為黑人，看來姜濤很喜愛聽黑人唱功。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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