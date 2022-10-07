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【復常之路】航空學者：冀內地與香港盡快全面通關　恢復國際航空樞紐地位靠國泰

社會 12:20 2022/10/07

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(資料圖片)

代表大多數國泰機師的香港航空機組人員協會（HKAOA）今日（6日）表示，國泰航空有數不少有經驗的機師離職，關注在人手及培訓不足下，國泰未有足夠準備全面恢復、滿足復甦的市場需求，影響香港航空樞紐的地位。詳情即看：【下一頁】中大商學院航空政策研究中心高級顧問羅祥國今日（7日）表示，根據國際航空運輸協會評估，全球航空運力要到2024年才能全面恢復至疫情前水平，又料本港今年底運力恢復至三成，惟本港現時運力僅略超過一成，又料明年底航空運力能恢復至六至七成。

羅祥國接受電台訪問時指，在疫情前，有7200萬人次使用本港機場，大多數是轉機，不少更來自內地，現時好明顯已沒有這些乘客，令本港整體旅客量下降，至今未恢復到1成，但外國已恢復至5成至6成，希望內地與香港可以盡快全面通關。

依家好明顯啲客係無哂

他又稱，港航空業對香港整體經濟非常重要，而國泰如何運作牽涉不少公眾利益，建議政府應更加積極扮演統籌及監督的角色。

香港幾時先至能夠恢復國際航空樞紐地位呢，其實係靠哂國泰

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責任編輯：余思嵐

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