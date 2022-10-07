【限時優惠】嘉士伯大角咀10月暢飲放送 人均消費滿$150可盡情飲2小時【內附連結】 休閒消費 12:33 2022/10/07 分享： 分享： 熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 醇滑暢飲節受城中食客歡迎，惠顧12間大角咀地道食肆，可暢飲醇滑嘉士伯2小時。（相片由嘉士伯提供） 嘉士伯醇滑暢飲節不時在各區舉行，大受歡迎，今個10月份首次進入大角咀。 食客只需於10月指定星期四（10月13日及20日）及指定時段內（晚上6-10時）惠顧12間大角咀地道食肆，包括文成記會所、有鑊氣—酸菜魚、金怡冰室私房菜、味夠串、重慶老巷、食雞 Winner Winner Chicken Dinner、骨煲皇．火鍋世家、晶輝飯店、新華記、煌極、新錦園大排檔及鶴旭，人均消費滿$150元，全枱即可暢飲2小時醇滑嘉士伯。每枱每人最多5枝，每枱只可以參與此優惠一次。 記者：周美好 相關文章 【美食速報】日本御結專門店進駐銅鑼灣崇光百貨 買2款產品即送棉質購物袋 13:06 2022/09/30 【美食速報】日本御結專門店進駐銅鑼灣崇光百貨 買2款產品即送棉質購物袋 【美食速報】黑毛和牛燒肉放題店登陸馬鞍山 $469起嘆日本黑毛和牛任食87款料理 16:18 2022/09/29 【美食速報】黑毛和牛燒肉放題店登陸馬鞍山 $469起嘆日本黑毛和牛任食87款料理 【美食速報】龍島3D可愛動物造型蛋糕首次登場 同步推出萬聖節南瓜嘩鬼朱古力禮盒 12:04 2022/09/27 【美食速報】龍島3D可愛動物造型蛋糕首次登場 同步推出萬聖節南瓜嘩鬼朱古力禮盒 你可能感興趣 【美食速報】日本御結專門店進駐銅鑼灣崇光百貨 買2款產品即送棉質購物袋 13:06 2022/09/30 【美食速報】日本御結專門店進駐銅鑼灣崇光百貨 買2款產品即送棉質購物袋 【美食速報】黑毛和牛燒肉放題店登陸馬鞍山 $469起嘆日本黑毛和牛任食87款料理 16:18 2022/09/29 【美食速報】黑毛和牛燒肉放題店登陸馬鞍山 $469起嘆日本黑毛和牛任食87款料理 【美食速報】龍島3D可愛動物造型蛋糕首次登場 同步推出萬聖節南瓜嘩鬼朱古力禮盒 12:04 2022/09/27 【美食速報】龍島3D可愛動物造型蛋糕首次登場 同步推出萬聖節南瓜嘩鬼朱古力禮盒 啤酒 餐廳情報 著數優惠 美食 火鍋 大角咀