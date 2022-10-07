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【限時優惠】嘉士伯大角咀10月暢飲放送 　人均消費滿$150可盡情飲2小時【內附連結】

休閒消費 12:33 2022/10/07

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醇滑暢飲節受城中食客歡迎，惠顧12間大角咀地道食肆，可暢飲醇滑嘉士伯2小時。（相片由嘉士伯提供）

嘉士伯醇滑暢飲節不時在各區舉行，大受歡迎，今個10月份首次進入大角咀。

食客只需於10月指定星期四（10月13日及20日）及指定時段內（晚上6-10時）惠顧12間大角咀地道食肆，包括文成記會所、有鑊氣—酸菜魚、金怡冰室私房菜、味夠串、重慶老巷、食雞 Winner Winner Chicken Dinner、骨煲皇．火鍋世家、晶輝飯店、新華記、煌極、新錦園大排檔及鶴旭，人均消費滿$150元，全枱即可暢飲2小時醇滑嘉士伯。每枱每人最多5枝，每枱只可以參與此優惠一次。 

記者：周美好

 

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