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【煽動言論】網台主持傑斯囚32個月充公487萬　官斥火上加油挑戰法律

社會 12:16 2022/10/07

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網台主持傑斯囚32個月充公487萬，官斥火上加油挑戰法律。（資料圖片）

網台D100主持「傑斯」尹耀昇，涉於2020年39次節目中，倡議制裁政府高官及推翻共產黨等，另涉處理1,032萬元犯罪得益，早前承認1項煽動罪和3項洗黑錢罪，今（7日）於區域法院被判監32個月。法官斥尹的煽動行為火上加油，在國安法生效後仍持續煽動是挑戰法律。法官另頒下充公令，充公尹的487萬元資產，尹的其餘6罪及女助手的2項洗黑錢罪獲存檔法庭。

被告尹耀昇（52歲，網台節目主持），被控1項串謀作出煽動意圖作為罪。控罪指，尹於2020年2月至11月期間，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發布及上載網上節目，意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港依法制定的的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令等。

3項洗黑錢罪指，尹於2020年2月至11月期間，在其銀行帳戶或其與次被告利寶麗（51歲，保險從業員）的銀行帳戶，有三筆分別為204萬元、572萬元及256萬元的犯罪得益。

利否認2項與尹共同面對的洗黑錢罪，控方早前指據認罪協商，餘下控罪可望存檔法庭，但涉款須被充公。

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記者：陳曉欣

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