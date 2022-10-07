【升小準備】為兒子報十幾間小學面試精神緊張　蔡雪瑩悟出真理：選適合學校更重要

▲ 蔡雪瑩最後為仔仔選了國際學校。

育有一對仔女的前新聞主播蔡雪瑩（Snowy），下嫁商人丈夫後三年抱兩，現育有1仔1女，6歲大仔今年升小，蔡雪瑩自然緊張，她昨日（6日）就在社交網發表長文，訴說這一年仔仔升小的心路歷程。

▲ 哥哥與妹妹相處融合。

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蔡雪瑩在長文開首表示終於收到大仔最後一輯幼稚園畢業相，自K2開始，Snowy就陸續為大仔升小張羅，望子成龍的她，都係一心想仔仔入讀神校，不過受其他家長則建議她要報多幾間，以防神校不收：

神校一定收你咩，你都要報埋其他㗎，萬一撞期呢？又萬一你1st choice 2nd choice都waiting呢？就算乜事都冇，你都要俾個仔熱吓身啦，報名都係填張form啫。

母子關係緊張

最後蔡雪瑩為仔仔報了十幾廿間學校面試，而面試會撞期，而有些學校收到portfolio亦有可能選擇不見，不過蔡雪瑩仍為仔仔做足準備，拍了好多短片及撰寫了多份portfolio，經歷多次希望及失望，兩母子都精神緊張，搞到冇乜心機。

▲ 蔡雪瑩終於收到仔仔的畢業相，感受良多。

蔡雪瑩仔仔於8月出世，她表示在傳統學校面試中體型較為輸蝕，她分享一次到一間男校面試的經歷「原本喺班上高度中上嘅阿仔，頓時變得好細粒，高佢三分一至半個頭嘅考生大有人在。」

她又表示阿仔性格慢熱，未玩熟會自己企在角落，種種因素令仔仔面試極輸蝕，不過她都有鼓勵阿仔盡力就可以，但每當見到阿仔表情冇乜信心，她會不自覺打定輸數，兩母子都壓力爆煲。

▲ 蔡雪瑩與丈夫育有一對仔女。

每當面試完畢後，蔡雪瑩都會關心仔仔的面試情況「老師同你玩咩呀？」有次佢答「冇玩呀，做功課咋」而連番追問下，仔仔都唔想多講，所以蔡雪瑩就帶仔仔去玩，令他心情輕鬆再詢問面試情況，母子關係得以緩和。

這一年多的升小心路歷程，差點賠上了良好的親子關係，也令蔡雪瑩悟出道理，她覺得

神校唔神校真係唔應該係第一考慮，最緊要嘅係了解自己小朋友最有效嘅學習模式，再搵最合適嘅學校俾佢。

她發現仔仔適合小班教學，要在參與過程先引發到學習興趣，所以放棄讀傳統學校，現正在一間國際學校就讀，她直言「從未見過阿仔返學返得咁投入咁開心。」

選適合學校比神校重要

新一年升小選校又開始，蔡雪瑩用自己的經歷寄語準備仔女升小的家長：

見到身邊好多媽媽朋友都磨拳擦掌，為仔女做好準備，希望大家記住唔好強求，唔係要催谷仔女入神校，而係要為仔女揀最適合嘅學校，畢竟每日返學嘅係小朋友唔係父母，要小朋友喺一個唔鍾意嘅環境過佢嘅童年好折騰呢！

分享仔仔面試班經歷

另外，坊間流行很多面試班，對此蔡雪瑩都有在文中解答疑問，她都有為仔仔報讀了一個「稱為入神校必上的面試班」，她表示每次上完堂都勁多功課要做，程度更達小二，最誇張是個仔上了半年，有次去接放學老師先話那天是半年來第一次聽到仔仔答問題，面試班其實都會揀學生來谷成績，所以不要盡信「上咗就入硬」，真是要上都要揀適合自己小朋友學習模式，以免上得太多更令小朋友厭惡。

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責任編輯︰王明芳