【乳房硬塊】許瑋甯自爆胸部曾長腫塊　醫生拆解乳房病變徵兆：硬塊不散要留意

▲ 許瑋甯自爆胸部曾長腫塊，醫生拆解乳房病變徵兆。

10月是國際乳癌關注月，現年38歲的台灣女星許瑋甯日前出席活動時，自爆多年前曾摸到胸部有一顆如綠豆大小的硬塊，所幸檢查後發現可能是經前荷爾蒙影響，其後硬塊亦自行消失。

許瑋甯周三（5日）出席活動，透露在27歲時曾摸到乳房有一顆如綠豆大小的硬塊，當時她怕媽媽太擔心，不敢告訴對方，而是阿姨帶她看醫生。她憶述照X光時，要被儀器夾緊乳房，因而痛到哭出來。

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等待報告結果的一周期間，許瑋甯心情亦相當焦慮，最喜歡的食物都不敢吃，怕吃生菜太寒，也不敢吃魚和肉，又擔心一直摸腫塊會變大，所幸報告出爐後，醫生判斷是經前荷爾蒙引起的硬塊，並非惡性，而經期後，該硬塊亦自行消失。

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乳房硬塊不散要留意

乳癌是女性最常見的癌症之一，本港臨床腫瘤科專科醫生李慧妍曾接受TOPick訪問時表示，家族史、遺傳基因、曾患過乳房增生腫瘤，都是罹患乳癌的一些風險因素。此外，體重過重、服用避孕藥、更年期後服用荷爾蒙補充劑、有食煙及飲酒習慣等，同樣會增加罹癌風險。

她提醒，要及早掌握自己的身體狀況，而最容易留意的是乳房狀況：

其實隨著經期，胸部會有變化，有時會有凹凸、谷痛，隨著經期開始後數天就會慢慢散去，不用過份憂慮。但如果有硬塊不散，就要當心留意。

如何分辨究竟是「塞奶」或「乳癌腫塊」？李慧妍表示如屬前者，通常會有脹痛感，相反腫塊多無痛感。如果發現有持續性徵狀，就應向醫生求診，進行檢查會比較安心。

以下是12個可能出現的乳房病變情形：

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責任編輯：羅嘉欣