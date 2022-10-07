【學校防疫】小學回復全日面授課未有時間表　蔡若蓮稱當局正朝復常目標努力

▲ 蔡若蓮。（曾耀輝攝）

全港學校於2022/23學年以半日課為基礎進行面授課，中學如符合疫苗接種要求可申請全日課，惟小學及幼稚園仍未可安排全日面授課。教育局局長蔡若蓮今日（7日）表示，當局正循序漸進、朝著復常的目標努力，強調小學生年紀細、自理能力較低，考慮相關防疫措施時要加倍小心及謹慎。

立法會教育事務委員會今討論學校抗疫措施，多名議員關注小學何時可恢復全日面授課。其中選委會立法會議員、教聯會副主席鄧飛指，社交距離、檢疫措施放寬，惟學校恢復全日面授的條件仍非常嚴謹。他稱，要在小學推動接種3針很困難：「（小學生）打齊兩劑都好困難，老實講，家長話唔打就唔打㗎啦；總唔能夠無了期咁半日上堂。」他關注當局如何作出協調。

蔡若蓮強調，小學及幼稚園學生自理能力較低，而他們年紀較輕，加上疫情仍反覆，在防疫抗疫上要加倍小心，若貿然放寬相關措施，擔心難估算對小朋友造成的風險。她稱，當局正朝著復常的目標努力，仍正與學界及專家商討，如何平衡防疫抗疫及學習需要，謹慎並循序漸進地做到復常。不過她未有交代相關時間表。至於中學方面，目前已有300多間中學恢復全日面授課，由11月起疫苗接種要將提升至完成3針，蔡若蓮相信對中學生影響不會太大。

社福界議員狄志遠形容當局仍在原地踏步，批評當局未有清晰的時間表及目標，他認為，目前部分家長不願意帶子女去打針，在社會邁向復原的時刻，如果當局仍執着於接種率，會拖長社會復常的時間。他亦關注如接種率仍然「拖拉」，當局是否有突破性的方法去協助小學復全日課。

蔡若蓮回應說，接種率是當局考慮的其中一個重要因素，學生於學校會有頻繁及長時間的接觸，如有未接種疫苗的學生一起玩樂，萬一校內出現爆發會有很高風險，因此當局「幾艱難都逐針逐針去勸」。她稱，當局正研究會否有突破性的方法，可以令學生安全地進行面授課，但強調學生年紀細，透過每日快測及打針的方法可有效減傳播風險及重症。

至於當局會否考慮讓高小學生先恢復全日面授課，蔡若蓮說，由於小學生要考慮放學接送、校巴安排等，若分年級復課學校在處理上亦有困難，因此希望以全校復課為目標。

立法會選委界議員陳凱欣及梁美芬就建議當局向全港學生免費派發快速檢測套裝，蔡若蓮稱，目前當局向有需要的家庭派發快測包，開支已近1億，若派發給全港學生在財政上會造成負擔，因此在資源有限的情況下，想集中協助有需要的家庭。

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記者：黃悅晴