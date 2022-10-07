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【國泰招聘】國泰稱人手足夠恢復疫情前1/3客運力　招聘為未來復常準備

社會 12:39 2022/10/07

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國泰航空機艙服務員招聘日，聘請4000前線員工。(梁偉榮攝)

國泰航空今（7日）起一連兩日舉行機艙服務員招聘日。國泰企業事務總經理黃文傑指，目前人手足夠提升運力，招聘是為未來恢常作準備。國泰指，已收逾千個應徵申請，今明兩日的招聘則有約200人會工場面試。

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國泰企業事務總經理黃文傑指，國泰今年8月的運力約是疫情的16%，目前首要工作是提升運力。他續指，國泰現時有約2500名機師及約6000名機組人員，有足夠人手提升運力，預期今年底可回復至疫情前三分之一客運運力及三分之二貨運運力。

黃文傑回應近日有工會指機師流失影響運力提升的說法，重申現時人手足夠完成年底的目標，甚或有能力超出目標，但影響運力提升的因素多，現時會首先集中於完成年底目標。他亦承認過去兩年航空業冰封，需要些時間讓機師接受培訓及考核，再重投駕駛飛機的工作。

他續指，國泰現正進行的全面招聘，是為未來18至24個月的營運需求作準備，目標是招聘逾4000名前線員工，包括約2000名機艙服務員及約700名機師。國泰現時已收逾千個應徵機艙服務員的申請，而今明兩日的招聘日則有約200人來應徵。

機艙服務部經理毛潔瓊則提到，現時已有逾百名在2022年10月大裁員後離職的舊同事回巢，另有數百個有意回巢的申請未及處理。不過，由於國泰現時聘請的是初級機艙服務員，舊人回巢的薪酬待遇會與新人相同。新人需接受七星期的有薪入職培訓，通過培訓及筆試後，才可正式入職。

有工會批評約9000元的底薪過低，毛潔瓊則表示，現時初級機艙服務員的底薪雖為9100元，但計及額外飛行的薪酬及外地津貼，預計在航班陸續恢復下，新人月薪可達1.7至1.8萬元。加上其他如優惠機票的福利，她相信國泰提供的薪酬待遇仍有吸引力。

24歲的潘小姐指，自幼已想做空姐，兩年前畢業已想應徵，但因疫情擱置。她續指，機艙服務員的底薪低於她現時月薪，不過她對航空業復甦有信心，料屆時薪酬會提升。剛大學畢業的霍先生則表示，他並無工作經驗，不介意底薪只有約9000元。有七年工作經驗的張先生則說，如底薪加上其他津貼，月薪能達1.7萬元，對大學畢業生會有一定吸引力。

國泰機艙服務員入職要求

● 香港永久居民

● 年滿18歲

● 中學文憑試五科達第二級或以上（包括英國語文）或同等學歷

● 伸手可觸及高度最少208厘米，以及通過職前體檢

● 操流利英語及以下其中一種亞洲語言（馬來語、廣東話、印地語、印尼語、目文、韓文、普通話、菲律賓語、泰文），能操流利普通話者優先

● 具備航空、酒店或服務行業經驗的申請者將獲優先考慮

● 完成接種新冠疫苗

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記者：江麗盈

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