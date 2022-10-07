【美國研究】超加工食品越吃越抑鬱　患5種疾病機率大增

▲ 超加工食品越吃越抑鬱，患5種疾病機率大增。

邪惡但好味的食物，如雪糕、炸雞、薯條零食一向甚受年青一輩歡迎，但最近有研究卻發現大量進食這些所謂的「超加工食品」不僅對身體有壞影響，如有機會引發糖尿病、癌症及認知能力下降外，對心理亦會造成傷害，容易引致憂鬱、焦慮等情況，有關研究已於醫學期刊刊登。

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根據外國傳媒報道，美國佛羅里達大學施密特醫學院最近在《公共衛生營養期刊》發表研究，調查超過10,000名18歲以上人士平時的飲食習慣，結果發現，食用最多超加工食品的人，其輕度抑鬱比例顯著增加，精神健康相對欠佳，焦慮也明顯較高。研究人員亦指出，美國超過70%包裝食品可歸類為超加工食品，這些產品佔美國人消耗的所有卡路里的60%。此外，研究亦指出這些超加工食品除了可能引發糖尿病、癌症外，如果每日攝取超過20％熱量來源都是超加工食品，大腦認知及執行能力亦會有顯著下降。

報道亦指出，超加工食品雖然製作方便，但這些材料（油、脂肪、糖、澱粉、蛋白質分離物）的工業配方幾乎不含完整的食品。超加工食品缺乏天然的食物，而是用調味劑、色素、乳化劑和其他化妝品添加劑來進行加工。

研究作者、美國施密特醫學院附屬副教授Eric Hecht表示，食品的超加工會耗盡其營養價值，也會增加卡路里，因為超加工食品往往含有高糖、飽和脂肪和鹽，而蛋白質、纖維、維生素、礦物質和植物化學物質等，含量則很低。

何謂「超加工食品」？

加工食物是指加入油、糖、鹽等材料，加上醃製、發酵等程序，延長食用日期，如芝士、煙肉、煙燻魚和啤酒等。而「超加工食品」是指預製即食或須加熱食用的食品，加入油鹽糖、乳糖、麩質、香料、色素、穩定劑和抗氧化劑等添加劑。

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本港註冊營養師陳國賓（Leslie）曾受訪表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出愈來愈多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

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責任編輯：羅嘉欣