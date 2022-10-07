【鋪鋪Poker】陳欣茵認側田做老公　黃紫恩誘側田提肛練肌勁「機心」

▲ 第二季主持由劉浩龍接替方力申，今集嘉賓是側田。

由J2播出的《鋪鋪Poker》，明晚（10月8日）是新一季開始，亦是師兄劉浩龍接替「榮休」的方力申後，首次夥拍郭偉亮（Eric Kwok）同 J2er陳欣茵（Sonya）擔任主持。

下個月開演唱會的側田是今集嘉賓，同場還有兩位J2ers黃紫恩（Jojo）同陳若思（Amber），她們被安排夾着側田坐。

【第一秒】側田趁有心有力再開音樂會 再上舞台打造千人K房

Sonya自爆欣賞側田

賭局未開始，主持Sonya已經拋開矜持，自爆話「我細細個就幻想側田做老公」，不止成枱人起哄，側田更加受寵若驚。

她解釋一直以來很欣賞會作曲、作詞又會唱歌的男仔。不過好快側田就覺得「邊度都有陰謀」，認為是Eric同師兄設的局，令自己飄飄然而出錯。

不過Sonya隨口就講出幾首側田的歌曲，證明是真Fans。而Amber一直表現含羞答答，並讚側田是香港唱歌數一數二唱歌好聽的歌手。

▲ 側田被安排坐在兩位靚女J2ers Amber（左）及Jojo（右）中間。

Jojo大讚側田

另一邊Jojo同時加入戰團，就算側田講爛gag，她說：「你真係好幽默呀，oh my god！我鍾意呀」。雖然略嫌浮誇，不過她接住講到6年中學生涯，側田的歌《命硬》都是陪住她起床的電話鈴聲，這段往事非常真摯。

面對三位女仕連環放電，被捧到上天的側田，被搞到不知所措，惟有用爛gag反擊，他問：「邊樣職業係最污糟？」

牌局正式開始，繼續由「香港撲克教父」 Ricky 負責派牌。

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新牌例

今季加入新牌例，凡有人底牌係「J」、「2」，又可以勝出嗰盤牌，每人就要給500元籌碼給贏家。

想不到第一鋪牌，就有人憑「J2」勝出，到底是邊位，明晚會有分曉。

主持Sonya經過一季牌局洗禮，今次大躍進，第一次raise（反大）對手，而且勝出。玩到中段Sonya又再出口術，話好崇拜師兄，不過今次露底。被要求講3首歌名時，她連一首都講不出，只能夠傻笑。

節目中段Jojo全力放電大讚側田幽默非常性感，是喜歡的類型，又爆自己是《冇人性教育》的主持，可教他可以提肛鍛鍊股肌︰「我係dancer每日都練，純粹想話你知，冇其他意思。」

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