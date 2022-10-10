【恩愛夫妻】鄭子誠結婚19年甜蜜如初　浪漫心意卡寫下綿綿情話冧妻

▲ 鄭子誠同劉倩怡結婚19載，兩人不時全天候24小時都咁甜蜜，當中也會有爭拗，不過子誠會抱著「包容」同「珍惜」嘅態度去愛太太，所以兩人可以甜蜜如初。

有「陰謀情人」之稱的鄭子誠，銀幕上奸盡娛樂圈，但鏡頭後卻是深情浪漫的「愛妻號」，他與太太劉倩怡結婚19載恩愛如昔，最近兩人慶祝結婚周年，更把合照及禮物post上網放閃，倩怡更在網上洩密，「他在咭上說：願到公園散步年紀，有結伴人是你」，甜蜜滿瀉。

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鄭子誠與劉倩怡於90年代因主持港台節目《今夜真情》結緣，當年子誠靠充滿情話的小紙條打動芳心。直至現在，於特別日子如結婚紀念日，他依然會寫心意咭冧妻，特別愛引用有意思的甜蜜歌詞，十分浪漫。

▲ 鄭子誠每年都會送心意咭俾太太，今年當然唔例外啦！(受訪者提供照片)

受父母影響寫心意咭

子誠向TOPick表示，堅持寫心意咭是從小到大，家人對他的影響，他的家人很重視特別節日，例如；生日、聖誕，他爸媽都會寫一張咭給他，將一些平時面對面說不出口的說話運用文字寫入咭上，子誠也深刻受感動。直至他認識太太，他都將這份習慣延續下去，每逢結婚周年，或她生日，他都會買張咭寫下情深說話，

我好自然會買張咭，裡面加插我們面對面時，未必講出口的說話，擺在文字上，成為節日或紀念日的一些點綴。

子誠是音樂情人，他接觸了很多不同的音樂，音樂所帶出的歌詞也令他印象深刻，

當我諗起一些意思，我會記起某些的歌詞，所以好自然寫在咭上，引用詞會令成件事更加靚。

每年結婚周年、情人節及生日，子誠和太太都會交換禮物，雖然每天都是情人節，每天開心幾時送禮物都沒有問題，但他認為在重要節日送上一張咭寫上自己的心意，加上一份禮物，會令成件事更加完美，所以每年子誠都會堅持這樣做。

▲ 今年結婚19周年，兩人為對方挑選合適的禮物。(facebook圖片)

最難忘收10周年禮物

但隨著年紀漸長，需要的東西愈少，這些禮物就更加難去挑選，所以他每年都費盡心思同腦筋去諗一份合適的禮物。19年裡，倩怡將子誠的說話都放上心，10周年禮物，更送了子誠好鍾意又捨不得買的手錶給他，令他一生難忙，

9年前，我們結婚10周年時，太太送了一隻我好鍾意，而我唔係好捨得買嘅錶俾我，我成日喺身邊提佢，估唔到佢咁細心竟然諗得起，我亦都估唔到佢咁大手筆買隻錶俾我，印象深刻並不是隻錶嘅價值，而係她有留意我同佢行街時，我話『呢隻錶我好鍾意，我又唔係好捨得買』，呢份細心我好欣賞。

而子誠送給太太最特別的禮物，也是在結婚10周年時，送給太太的一顆鑽石，

送鑽石俾佢係希望佢可以keep住，將來點樣用都好，我估唔到佢收到粒石之後，佢自己設計一隻戒指，有佢個名同我個名喺裡面，再鑲咗呢粒鑽石上去，佢依家好多時都戴住，個設計幾特別。

▲ 鄭子誠同太太經常都會喺九龍城拍拖。(facebook圖片)

最緊要互相包容同珍惜

結婚19載，子誠坦承不是全天候24小時都百分百甜蜜，有甜蜜的時候，也有無數的爭拗，有唔開心，有磨練的機會，不過子誠抱著「包容」和「珍惜」，努力去維繫與太太的感情，

我同倩怡源自兩個唔同性格嘅人，當中大家跌跌碰碰，過程中互相學習，最緊要有一份『包容』，包容當中亦都要有一份『同理心』，要用對方希望你所愛佢嘅方法去愛對方，唔係你源用於自己覺得應該點去愛而去愛，成件事會有少少唔同，覺得有一個推動力，你認定了對方，特別係希望『大家到公園散步年紀時，身邊結伴仍然是你』，這份唯一嘅感覺會令你好刻意好珍惜這份感情，而因為珍惜，你會更加努力維繫這份關係，亦會令對方開心。

倩怡曾接受TOPick訪問，稱讚老公有型、窩心又甜蜜，「多年以來他擅於用文字撰寫情深說話，其中一句是最深刻，他寫了『昨晚你在我腦海裡走來走去，今天的你可覺得累？』」

喜歡以文字表達愛意的子誠，不是要賣弄文采，只是跟性格有關

我比較害羞及不擅於表達，文字可避開那種即時嘅反應，給予雙方空間去沉澱，然後看看對方嘅反應。

最近的結婚周年，子誠也挑選了十字架鑽戒及心意咭作禮物，他在facebook道出心聲，

19年前的誓言…成就了這些年日的相互成長…期盼未來日子…讓時光陪伴我們繼續去感受…去體會…去經歷…

而太太則送了一副一邊框是方形，一邊框是圓形的眼鏡框贈他，她亦表示「今日亦是我們的19周年，他在咭上説：願到公園散步年紀，有結伴人是你…大家咁話，我很少po互送的禮物，今次例外。」

今次子誠親手挑選了貼合主題的心意咭，咭內寫下綿綿情話，倩怡大讚老公最擅長揀心意卡，「卡上面的字好表達到佢，溫馨又窩心的字句，佢對我嘅心意我有睇到。」「陰謀情人」的鄭子誠，不時都會製造驚喜氹太太，倩怡冧爆之餘亦愈來愈欣賞他。

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責任編輯︰林碧洋