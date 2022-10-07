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【就是青春】炎明熹師傅高晨維任歌唱總指導　Edan師弟阮偉倫感觸流眼

娛樂 13:36 2022/10/07

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炎明熹師傅高晨維任《就是青春》歌唱總指導。

香港開電視選秀節目《就是青春》將於明天（10月8日）首播，每集亦會有「YOUnion」應援團（陳柏宇、葉巧琳、曾樂彤及黃靜藍）為參賽者作出不同支持。

至於節目歌唱總指導、炎明熹的恩師高晨維及造型師馬天佑等將於首集節目登場。18位參賽者早於進行正式比賽前6個月，接受各項指導及特訓，首集亦將當中過程亦以最真實一面公開。

阮偉倫令黃靜藍變喊包

《就是青春》的參賽者之一的阮偉倫（阿倫）屬高學歷一族，亦是香港大學舞蹈學會成員，算是MIRROR成員呂爵安（Edan）的「師弟」，實力一直被坊間看高一線。

然而縱有夢想與堅持，阿倫卻表示今次參賽得不到家人丁點支持，家人亦從未看過他的演出。他甚至哽咽表示仍能「撐」下去是希望家人終有一日願意看他在舞台上表演，藍藍聽罷隨即雙眼通紅。

經過多月相處，一眾參賽者亦建立如家人般的友誼，在節目中特意到場支持他的表演，阿倫見身邊原來有這麼多人支持自己，更投入演出，使在場眾人更受他的歌聲感動。

阮偉倫參賽得不到家人支持。

劉庭君半年減20磅

其實每一位參賽者為今次比賽，無論在減肥、特訓、學唱歌、學跳舞等各方面都付出不少汗水及努力。

現年17歲的劉庭君（Midori），為節目花半年時間刻意勁減20磅，她指身邊每位參賽者都很瘦，所以要管理下自己，Keep好形象，而減磅過程中，家人亦十分支持她，聽營養師的意見以均衡營養減肥。

參賽者劉庭君為參賽減肥。

林躍翰孤獨排練　

此外，有「翻版胡鴻鈞」之稱的林躍翰（John），繼之前拍攝MV時跳舞拉傷膊頭，為節目的跳舞項目練習跳到頭痛，痛到要靠食止痛藥，認真辛苦。

John亦於節目表示眾組員有工作在身，自己最空閒。成員互相遷就時間後，最終竟只有一次齊人練習。

林躍翰有「翻版胡鴻鈞」之稱。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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