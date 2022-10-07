ONE PROMISE憑歌寄意跟家人修補關係　成員Sora：做爸爸後才知親情偉大

▲ ONE PROMISE 3位成員早前受訪講新歌。

四人樂隊ONE PROMISE新歌《 I’m Sorry》，有別之前《明年見》的熱血，而是以自省的態度，細訴子女和父母之間的關係，創作靈感原是來自低音結他手Sora與家人的故事，現已為人父的他，才明白親情的偉大和無私。

說到歌曲的起源出自Sora的經歷，他表示也不全然來自他，其他成員文廸、天衡和Anton也有會有共鳴，不過Sora跟家人確是經常有不愉快的場面。

▲ 新歌《I'm Sorry》講家庭關係。

他憶述：「曾經跟家人關係不是很好，每次回家食飯，最後都會有爭執，事後很不開心，又很內疚，可是下次回家，卻又會因不同事而起分歧，感覺這份痛苦像是無限循環，所以想寫一首歌來表達這份感覺。」

學習控制脾氣

Sora承認自己容易發脾氣，是需作自我檢討。「如果要說給家人的承諾，便是希望想改善自己的情緒，不要再隨便發脾氣，但又不能說完全不會，因為你在乎才會有感覺，故要學識平衡。」

讓Sora對家人的反思，因為去年他亦成為父母，感受到照料孩子的辛勞。「因為我和太太沒有請工人姐姐，在湊BB期間，明白到父母的偉大和無私，所有事都會把小孩放在首位，所以很有感受。」

▲ （左起）Sora、文廸和Anton。

另一成員文廸也有關於家庭的感觸，他憶述：「我好早就搬出去，跟夾band的成員同住，好少回家，因為每次家人都叫我正正經經搵份工，故心裡總想逃避他們。有一年自己去完峇里旅行，曬到好黑，有次返家，忘了戴鎖匙，想開門時爸爸竟然不認得我，以為我是賊，那刻都幾痛心，發現原來自己真的好少回家，甚至令家人感到陌生。」

如果要講一個給家人的承諾，文迪表示：「希望跟家人相處愈來愈好，一家人開開心心，才可以更享受自己喜歡做的事。」

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記者：區家歷