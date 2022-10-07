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【披荊斬棘2】張智霖再補辦婚禮被狠批勝之不武　Chi Lam疑連累袁詠儀影迷會關閉

娛樂 15:33 2022/10/07

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張智霖節目再辦婚禮被狠批，疑連累袁詠儀影迷會關閉。

內地綜藝節目《披荊斬棘2》邀請多位中港台男星參加，香港代表包括林峯、吳卓羲、周柏豪、溫兆倫、杜德偉、劉愷威、曾比特，還有曾參加第一季的張智霖及陳小春。

憑節目人氣再度急升的張智霖，今季更使出殺手鐧，邀請老婆袁詠儀上台以表演形式補辦婚禮，場面感人又溫馨，成功感動現場人士贏得比賽。引來網民兩極反應，指他消費婚姻，更遭網友狠批自私、勝之不武等，負評不斷。

張智霖口碑大跌之餘，事件更波及太太靚靚袁詠儀。昨日（10月6日）凌晨，袁詠儀唯一影迷會「永遠心儀」突然宣布關閉，留言寫道：「本來下個星期的15日是永遠心儀24周年的日子，但如今終究沒有這個緣分能一起走下去，就讓我們江湖再見，山水有相逢。」

【披荊斬棘2】提早與袁詠儀補辦世紀婚禮 Chilam患膽囊炎後頓悟：冇嘢要再等

（微博圖片）

靚靚粉絲感傷心

消息一出不少網民感到驚訝，並慨嘆可惜：「24年，好長情，都相當於一個人從出生到大學畢業了。」

有網友更認為袁詠儀為愛盲撐老公：「她跟張智霖的大粉走得比跟自己的大粉還近。兩邊粉絲撕逼，她還跑去教訓自己的粉絲，說愛她就不要傷害她的家人；反正就是講靚靚戀愛腦，不顧自己的粉絲，想讓自己粉絲去粉自己親親老公啦，很嬌妻的感覺，粉絲很傷心之類的。」

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諷張智霖借販賣溫情

同時，網民覺得張智霖過度消費婚姻，「補辦婚禮太多了」、「上一個綜藝結婚一次」。早於2015年節目《一路上有你2》，張智霖已在街頭單膝下跪向袁詠儀求婚，當時袁詠儀感動得落淚。

及後，二人在節目中補拍婚照，又穿上富泰國民族風的服飾補辦婚禮。如今再次上演婚禮，難怪連蘇有朋也忍不住含沙射影，暗寸張智霖借節目賣溫情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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