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【著數優惠】Klook本地海外玩樂優惠預告開搶　第1擊：10月7日趣味時光留影館47折優惠【內附連結】

休閒消費 14:08 2022/10/07

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趣味時光留影館必搶低至47折優惠，10月7日晚上9時開搶。

講到玩，無論是好想立刻出走飛出去，還是睇定啲繼續本地玩，都不要錯過Klook「十月消費大激賞」，已經開始由日至10月31日期間每晚9點，準時放送激抵優惠，Staycation、酒店住宿、Glamping等不在話下。另外亦有一系列的吃喝玩樂優惠，包括餐飲美食、景點玩樂、Spa按摩及工作坊等都一應俱全。

Klook亦繼續夥拍5大支付平台－AlipayHK、八達通、PayMe、Tap & Go及Wechat Pay HK ，推出精彩折扣優惠碼，連同DBS信用卡持卡人專享優惠碼，名額合共逾20,000個。

先預告以下日子的晩上9時開搶的本地玩優惠：

10月7日 趣味時光留影館必搶低至47折優惠
10月8日 張保仔號體驗之旅必搶低至93折優惠
10月9日 西式遊艇出海之旅必搶低至78折優惠
    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外Klook亦為大家帶來一系列的海外活動優惠，包括泰國布吉島 ANDAMANDA Phuket 水上樂園一日門票買一送一、新加坡S.E.A.海洋館一日門票買二送一優惠及新加坡水上探險樂園1日門票買二送一、韓國首爾AREX仁川機場快線單程票買一送一、韓國首爾市區觀光巴士隨上隨下宮殿之旅等等。
有關大激賞活動詳情及服務條款可按此連結瀏覽

記者：郭秀芳

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