【尖子中醫】會考拔尖不理反對堅持讀中醫　新派女醫師盼打破行業刻板印象

▲ 註冊中醫師彭子芯當年會考拔尖，她不理家人反對堅持讀中醫。

不少人對中醫的印象仍停留在藥材舖、陣陣藥材味的年代，新一代中醫師融入創新元素，為行業帶來新氣象。註冊中醫師彭子芯（Sofia）自小受中醫爸爸薰陶，當年會考拔尖不理家人反對，堅持讀中醫，在行業打滾6年做出成績，她期望打破行業予人的刻板印象。

拔尖讀中大中醫

Sofia是名副其實的尖子，2009年會考考獲30分，可以透過拔尖計劃提早入讀大學，不必考高級程度會考。對於當時約17歲的她來說，要選科決定升學路，甚至將來的職業生涯，她感到很迷惘，「我心裡只想著自己喜歡做甚麼、對哪方面感興趣，就從那方向發展」。

▲ 新派女中醫彭子芯期望打破行業予人的刻板印象。。（林宇翔攝）

她考慮到自己熱愛大自然，也偏向與人溝通的工作，加上受中醫師爸爸啟發，很早已接觸中醫學，故決定向中醫路進發。家人最初反對她讀中醫，

爸爸做這行，他明白行內的困難及苦處，曾警告我『好辛苦，你可以嗎？』當年我天真地認為做每份工作都辛苦，最緊要我對中醫有興趣，覺得適合自己。

為此Sofia與家人爭拗了大半年，最終家人尊重她的決定。她入讀香港中文大學中醫學院，以6年時間修讀中醫學學士學位課程，因拔尖計劃而多讀一年，她形容是「好漫長的讀書時間」，直至25歲左右畢業。她在學期間，曾赴澳洲墨爾本皇家理工大學中醫孔子學院交流半年，她笑說第一次施針就在澳洲。

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中醫爸爸身教醫德

在中醫診所長大的Sofia從小頭暈身㷫、出水痘甚至腸胃炎，都是靠吃中藥來改善。爸爸不時跟她分享病症，令她深感中醫的神奇之處，「大自然的一些植物草藥、幾支針都可以治療千奇百怪的疾病」。畢業後Sofia順理成章在爸爸的中醫診所工作，以獲取更多臨床經驗︰

既然我幸運地有一位中醫爸爸，可以無私地將他多年的經驗傳授給我，我很快就決定要跟他學習。

她在爸爸身上見證中醫的價值，看出「中醫不是治病而是治人」之說。她最欣賞爸爸有醫德，視病人為朋友，關心他們的生活，了解他們背後有否其他問題而影響病情。除了中醫學知識外，爸爸身教她為醫的態度，如何與病人溝通，對她日後行醫深受影響。

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彭爸爸早年在內地讀至法律博士，中年轉讀中醫入行，Sofia弟弟則是藥劑師，彭氏一家可說是醫學世家。入行後父女不時交流醫術，遇上棘手的病例，Sofia會向「前輩」爸爸請教。

家人由當年比較反對和擔心，到見我做得開心而感到欣慰，爸爸很高興我承傳他的衣缽。

入行初期受挫

外界對中醫師的印象大多是上了年紀，認為他們經驗較豐富，對於Sofia這個初出茅廬的年輕女中醫師不免卻步，那時少有病人找她看診。最初兩三年她陷入迷惘之中，質疑自己能否勝任工作，自言屬完美主義者的她，事事要求自己做足一百分，可是面對疾病誰又能做到盡善盡美，無疑造成壓力。

當年與Sofia一起拔尖的同學大多選擇「神科」，如法律、金融、環球商業、醫科，她沒有比較大家將來的職業及收入，只單純期待大學生活。踏入社會後，她才真正考慮現實問題，「開始要養家，想到將來組織家庭」，漸漸明白家人當初為何反對她入行。當身邊朋友已成為醫生、律師，人工兼社會地位高，她一度猶疑應否轉行。

她曾經不明白，爸爸口裡說中醫有多好，自己又是中醫，為何反對她入行，反而鼓勵她讀西醫或考慮法律。後來她終於知道爸爸的用心良苦，只想她有一個更好的職業生涯， 生活更安穩。

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為長者義診找回初心

就在Sofia迷失的那段日子，她在一間中醫診所工作，診所專為基層及長者義診，這個階段成為她的轉捩點。

我在過程中找回初心，決定甚麼也不理，好好磨練醫術，好好看面前每一個病人。

當時她遇上不同的奇難雜症，包括長者嚴重濕疹、嚴重失眠、中風復康等，終於有機會實踐醫術。她難忘「中風病人由坐輪椅，到慢慢篤住拐杖再自己行，滿足感很大」，自此給予她行醫的信心，並累積經驗，確定自己要成為一位中醫師的志向。時至今日，她不再跟同學的待遇作比較︰

雖然我不是賺最多錢，但每天工作都有滿足感，我對病人有感情。薪金當然重要，但能否實踐自己專長，做出價值更重要。

▲ Sofia認為行醫首要是磨練醫術，為病人治好身體。（林宇翔攝）

改善中醫業形象

不少人對中醫有一種心理障礙，總覺得中藥苦、針灸痛。Sofia在一年多前創業開設「丞月中醫診所」，打破別人對中醫既定的刻板印象，在診所布置上花了一些心思，如在針灸房間點燃香薰、播放輕鬆柔和的音樂，紓緩病人看診的情緒。Sofia主玫婦科、皮膚科及中醫美容，對她而已，首要是磨練醫術，期望為病人「解除痛苦，醫好疾病」，也讓他們多認識中醫，學會保養身體。她胸懷大志︰

我想打造一間現代的中醫診所，爸爸的診所在當年也比較新派，用濃縮中藥，診症環境較有私隱。我結合多年工作經驗，想在各方面更進一步，令人覺得『睇中醫原來也可以是一種享受』。

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記者︰駱秀玲