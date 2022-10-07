【機師流失】國泰現役機師指每月約40名機師離職　外籍機師寧減薪回國

▲ 有國泰現役機師表示，有不少外籍機師寧可減薪回國，轉投其他航空公司。（資料圖片）

國泰航空現時僱用約2,500名機師，有工會關注指國泰在人手及培訓不足下，未有足夠準備滿足復甦的市場需求，甚或影響香港航空樞紐地位（詳情即看【下一頁】）。有國泰現役機師表示，每月均有約40名機師離職，主因是國泰在大裁員後要求機師簽署的新合約，大幅削減薪酬及福利，有不少外籍機師寧可減薪回國，轉投其他航空公司。

國泰現役機師蘇先生入職6年，據他觀察，每月均有約40名機師離職。他表示，以往機長年薪約300萬元，但在新合約下，他們的月薪減至約10萬元，即年薪大減至約120萬元，而外籍機師每月約7萬元的房屋津貼也將在今年12月後取消，薪酬大減下不少外籍機師都選擇回國轉投其他航空公司。

他以美國人回國後任職貨運機長為例，以港元計算，其年薪仍達200萬元，遠較留在國泰吸引；不少外籍機師更寧可減薪回國轉投其他航空公司，蘇先生指，在美國稍有規模的航空公司任職副機師，月薪最初約4、5萬元，雖然較國泰新合約下的約8萬元少，但薪酬升幅較快，最高達10萬元。他也認識一些兩年前自願離職的機師，現時在日工作，月薪有10萬元。

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蘇先生又提到，流失的資深機師中不少是「訓練機長」，職責包括監督機師需要駕駛飛機必須通過的多項恆常考核，有些在飛行模擬器完成，有些要在真實飛行期間做。隨着愈來愈多訓練機長離職，也影響這些考核進行。

他表示，現時國泰機師人手雖然應足以恢復至疫情前7至8成的航班量，惟受限於訓練機長流失，不少機師未能完成駕駛飛機的恆常考核，現時能駕駛飛機的國泰機師，只佔總人手約三分之一。

國泰回覆時承認，目前有許多機組人員需要更新執照的有效期，有關程序處理需時；公司自去年夏季開始重新招聘本地機師，已招募約200名合資格機師；聯同集團旗下其他航空公司，已增聘約300名機師。

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記者：江麗盈