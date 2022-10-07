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【返老還童】黃澤鋒父女擺萌爆甫士神同步　網民讚︰爸爸都cute埋

育兒經 14:23 2022/10/07

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黃澤鋒父女一齊擺萌爆甫士神同步。

55歲黃澤鋒與太太陳麗麗老來得女，可愛囡囡黃熙恩（小黃妃）3歲大，今學年升讀幼稚園K1，踏入成長新階段。黃澤鋒湊女一向親力親為，每天收工後將所有時間陪伴妻女，日前澤鋒在社交平台分享父女的開心時光，兩父女齊齊在鏡前玩擺甫士，小黃妃的表情仲好招積！

最新影片推介︰

澤鋒和囡囡在全身鏡前神同步擺同一個甫士，澤鋒受囡囡感染下都「返老還童」，架起圓框眼鏡露齒笑，可愛程度不輸女兒，連網民都大讚兩父女可愛，「so cute~ 爸爸都cute埋」、「父女情緣Happy moment」、「鬼馬可愛小妹妹」。

小黃妃剛入讀屯門熱門幼稚園，「屯門友」澤鋒和麗麗選擇就近入學，因兩夫妻深知年紀大，希望把握與女兒的相處時光，親自接返學放學。澤鋒現經常以一身街坊look去接送女兒返學，短短路程並看著女兒行入學校，已經感到好窩心。

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不捨得女兒大得快

澤鋒和麗麗不太擔心傳統學校功課多，只求女兒盡力應付、做好自己，並不要求她考第一，有困難會一家人去面對和解決。麗麗形容女兒性格都「幾惡」，只怕她會欺負同學。

小黃妃學生相得意到暈！（IG圖片）

澤鋒於年初曾在香港開電視節中，也曾流露爸爸心聲，感言不捨得女兒大得快，入學後會快速成長，「一年前女兒還是一團粉般，一年後已經懂得走路和跑步，還會跟我說話。我有時晚上會跟她聊天，她似是而非。我喜歡跟她聊天，因為小朋友從小保持溝通，長大後都會跟你溝通。」

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責任編輯︰林綺玲

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