【美麗戰場】陳瀅爆有女星為爭上位篤背脊　講明嫌棄小方寧揀周家洛做男友

▲ 陳瀅大爆曾被女星篤背脊。

於台慶劇《美麗戰場》擔正演出的陳瀅，近日接受林柏希網上節目《月傾會》訪問，新劇由16歳演到40歲，陳瀅演技大爆發，而劇集內容涉及女星爭上位，原來現實中陳瀅曾被某女星「篤背脊」，不過她當時全不擔心：「我覺得好多人都好錫我，知道真正嘅我係點樣！」

對於監製兼導演葉念琛睇好攞視后，陳瀅反而話隨緣，「我知道葉念琛導演好想我攞，佢仲想過我自己，所以我都同佢講，唔好俾咁多壓力我，我覺得隨緣啦！」

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▲ 陳瀅接受林柏希網上節目《月傾會》訪問。

被打廿幾巴

陳瀅話更說戲中初戀情節太似真實經歷，拍到打冷震，她說：「有好多經歷真係有啲似，我好記得我同Aska（張馳豪），Aska就係鍾家寶（劇中角色）初戀，我同佢嗰段關係，令我諗起我同我之前個男朋友一啲經歷，同埋我哋嗌交嘅一啲位，似到我會打冷震！」

入行以來事業似一帆風順，陳瀅自言做新人時也受過委屈，其中拍一場戲被打廿幾巴掌：「打戲，真係打咗好多次，不必要嘅多次！有一次因為嗰個男演員比較新，導演話照打落去啦，當時我亦都係好新，我拍一巴戲，好似打咗我十幾廿巴，打到最後嗰幾巴，我忍唔住真係好委屈，好想喊，因為真係好痛！最後都係俾人剪走咗，我最唔開心係俾人剪走咗成段戲！」

不介意被封「肥瀅」

說到陳瀅有兩個花名，包括「肥瀅」和「淫瀅」，原來她全不介意？「我睇慣咗啦已經，其實第一個係肥瀅，我認嘅，因為真係唔瘦；淫瀅呢，以我所知係因為《痞子殿下》，蠻儀個角色係好麻甩，又摸朱仔（朱敏瀚）想搞佢呀，咁就會創造到陳瀅好淫呀！由肥瀅變咗去淫瀅，跟返住我個fan base咁樣講，我都會認嘅！」

對於跟蔡思貝、湯洛雯、龔嘉欣和高海寧冠以「五大花旦」，問陳瀅覺得自己排位如何，她既然將自已放最尾，首位是視后蔡思貝。

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入行以來緋聞多

至於可有親眼見過或者聽過女藝人以不同手段上位，陳瀅原來有親身經驗，「佢上咗某個阿姐（高層），邊個阿姐唔好講啦，佢上咗某個阿姐嘅房，喊晒咁話，我唔明點解要俾佢（演某劇集）囉，我喺度咁辛苦咁多年，佢又唔係咁好喎，聽講佢又成日遲到啦，佢又呢樣嗰樣……」

結果女星篤背脊行為傳返落陳瀅耳中，「一定係聽返返嚟，我覺得好多人都好錫我，知道真正嘅我係點樣！」

入行以來陳瀅緋聞多多，緋聞男友包括方力申、周嘉洛和羅天宇，問要選老公、男朋友同一夜情對象，陳瀅會如何挑選，他謂一夜情對象揀朱敏瀚，「因為佢呢排真係操得好fit！」

至於男友跟老公，陳瀅說：「男朋友，我諗我會揀嘉洛，因為嘉洛係一個好多話題、好多嘢講、好調皮，佢好有活力、好活躍呀；老公，我會揀羅天宇，結咗婚之後，一定make sure呢個係一世，佢又係好專一好乖，同埋我好容易知道佢諗緊啲咩！」

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曾被問價

至於為何不揀方力申？他解釋：「我覺得我會同佢唔係好夾，因為佢係水瓶座呀，好大男人！」

最後問陳瀅有否被人「問價」，此時經理人Monica即大爆料，Monica話：「我想講奇怪訊息多啲呀，因為佢個social media會寫經理人個contact，其實係我嚟㗎，你唔好以為搵到佢，但係有好多人，唔知真唔知定假唔知啦，我試過凌晨兩三點，好多時有啲男仔打電話嚟，然之後喺度對住個電話呻吟，我係有老公㗎嘛，好尷尬，個男仔一打嚟，佢就話，呀、呀、呀（喘氣呻吟聲）！」

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