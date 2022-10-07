【司法覆核】質疑醫衞局廢除「免針紙」違憲　市民郭卓堅入稟申覆核

▲ 申請人郭卓堅。（梁錦麟攝）

7名西醫涉濫發逾兩萬張俗稱「免針紙」的豁免接種疫苗醫學證明書，「免針紙」將於下周三（12日）失效。巿民郭卓堅今（7日）入稟高等法院申請司法覆核，質疑醫務衞生局廢除「免針紙」，以及持「免針紙」，但未能使用安心出行進入公眾場所的決定違憲及違反國際人權憲章，要求法庭頒令做法無效。

申請人郭卓堅；建議答辯人醫務衞生局局長盧寵茂。

入禀狀指，本港現今有一群因身體問題而不適宜接種新冠疫苗人士，他們經註冊執業西醫的診斷後獲發「免針紙」。惟因他們未能打針而無法使用安心出行，在醫衞局規定下，不能參與公眾活動，如進入商場等，令他們活像「坑渠老鼠」。

入禀狀續指，醫衞局濫用權力，限制上述人士活動，如同對待罪犯。入禀狀附上報道，當中提及立法會議員江玉歡質疑醫衞局無權力廢除2萬張免針紙。申請人遂要求法庭頒令，醫衞局廢除「免針紙」，以及持有「免針紙」，但沒有使用安心出行人士未能進入公眾場所的決定無效。

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記者：梁錦麟