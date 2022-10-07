【潮物速報】Nike推張家朗設計Air Max 97別注版　鞋身標註Don't Lose Your Way座右銘

▲ 奧運劍擊冠軍張家朗和Nike合作推出Air Max 97別注版球鞋。（鞋$1,299、tee $349/圖片品牌提供）

奧運劍擊冠軍張家朗除了是Dior Men的代言人外，當然亦是Nike的合作夥伴，而他自己亦曾經向外和instagram上載相片表示是一位球癡，不過，這一次他不再須要購買球鞋了，而已更有一對百分百屬於自己的球鞋，因為Nike為他推出以他為設計靈感的Air Max 97球鞋，而且於10月17日正式面世。

這一對張家朗Air Max 97別注版，以他最喜愛的軍綠色作為主調，同時採用大地色漸變色調增加層次感，鞋身兩旁的金色Swoosh標誌，象徵他過往於世界級賽事中奪金的重要時刻，包括2022年世界盃、2021年奧運、2017年世青賽、2016年亞錦賽等賽場上奪金的傲人成就。

此外，每隻鞋的Air氣墊外側都特別加入了與家朗有關的字句。左邊鞋刻上了家朗的座右銘Don’t Lose Your Way，因為他每次都在比賽時都會在球鞋鞋側處寫上Don’t Lose Your Way，用以時刻提醒自己為何開始劍擊，謹記最初的喜悅與感動，不為成績動搖的初心。

▲ 張家朗的劍擊鞋和他的別注版Air Max 97 都有著相同的語句。前者當然是他自己寫上。（圖片品牌提供）

至於右邊鞋的Air氣墊外側及內部的鞋墊上則印有AM97-921826-HKG852字樣，921826為經典Nike Air Max 97的產品編號，而後面的HKG852代表鞋款出自香港。

就連鞋墊內亦特別加上了家朗過往勇奪各項大賽金牌的年份，巧妙地形成了「?16-17-21-22」字樣，「?」代表著「Victory（勝利）」。

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與此名時，亦推出1款背面印有放大的「16-17-21-22」字樣，除了具備代表家朗取得金牌的星形圖案、香港「852」字樣，中間更有獨特的劍擊徽章及家朗的座右銘Don’t Lose Your Way，身為fans的大家記得公開發售的日期是10月17日。

記者：何偉雄