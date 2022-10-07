  • 31°C
香港時間 : 20221007日 (週五) 16:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拖欠工資】紅日亞洲控股欠薪遭勞工處檢控　今認罪被判罰5.8萬元

社會 15:20 2022/10/07

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

紅日亞洲控股有限公司因拖欠三名僱員，合共約15.4萬元的工資及年終酬金，遭勞工處檢控。該公司及董事今日（7日）在東區裁判法院承認控罪，被判罰款約5.8萬元，法院亦命令該公司及董事須經法庭向兩名僱員支付尚欠的款項，合共涉約2.9萬元。

勞工處指，紅日亞洲控股有限公司未按《僱傭條例》規定，依時向三名僱員支付工資及年終酬金，涉款約15.4萬元，因而被勞工處檢控。處方指，上述欠付工資的罪行，是在其董事的同意、縱容或疏忽下犯有的，故該名董事也被檢控及定罪。

該公司及董事今日在東區裁判法院承認控罪，被判罰款約5.8萬元，法院亦命令該公司及董事須經法庭向兩名僱員支付尚欠的款項，合共涉約2.9萬元。

勞工處發言人說，有關裁決向所有僱主、公司董事及相關負責人員發出強烈信息，他們有責任遵從《僱傭條例》的規定發放工資及年終酬金予僱員。處方亦不會容忍上述違法行為，並會嚴厲執法。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈

相關文章

【優の良品結業】零售從業員工會指百名前綫被裁　料欠薪達130萬公司承諾發放
13:34 2022/06/07
【優の良品結業】零售從業員工會指百名前綫被裁　料欠薪達130萬公司承諾發放
【破欠基金】立會通過調高破欠基金欠薪申索至8萬元　明日起刊憲生效
13:03 2022/06/16
【破欠基金】立會通過調高破欠基金欠薪申索至8萬元　明日起刊憲生效
【食肆結業】亞太旗下多間食肆突結業欠薪逾百人　積金局指將協助僱員追討欠款
11:45 2022/07/02
【食肆結業】亞太旗下多間食肆突結業欠薪逾百人　積金局指將協助僱員追討欠款
【跨境服務】郎朗代言「VIP陪練」爆停課欠薪　苦主求助無門涉款91萬
12:11 2022/09/16
【跨境服務】郎朗代言「VIP陪練」爆停課欠薪　苦主求助無門涉款91萬
【亞太餐飲結業】工會稱逾百名員工被拖欠薪金　連同代通知金及強積金涉款約500萬元
11:52 2022/07/05
【亞太餐飲結業】工會稱逾百名員工被拖欠薪金　連同代通知金及強積金涉款約500萬元
【餅店欠薪】凱施餅店爆欠薪兩成多員工受影響　工會促本周發放薪金
16:02 2022/10/05
【餅店欠薪】凱施餅店爆欠薪兩成多員工受影響　工會促本周發放薪金
【餅店欠薪】凱施餅店欠薪後被揭拖欠強積金供款　8月拖欠76萬元供款涉約580名員工
19:31 2022/10/05
【餅店欠薪】凱施餅店欠薪後被揭拖欠強積金供款　8月拖欠76萬元供款涉約580名員工
【餅店欠薪】凱施承認部份員工8月份工資未發放　將本周內發放員工欠薪
11:04 2022/10/06
【餅店欠薪】凱施承認部份員工8月份工資未發放　將本周內發放員工欠薪

你可能感興趣

【優の良品結業】零售從業員工會指百名前綫被裁　料欠薪達130萬公司承諾發放
13:34 2022/06/07
【優の良品結業】零售從業員工會指百名前綫被裁　料欠薪達130萬公司承諾發放
【破欠基金】立會通過調高破欠基金欠薪申索至8萬元　明日起刊憲生效
13:03 2022/06/16
【破欠基金】立會通過調高破欠基金欠薪申索至8萬元　明日起刊憲生效
【食肆結業】亞太旗下多間食肆突結業欠薪逾百人　積金局指將協助僱員追討欠款
11:45 2022/07/02
【食肆結業】亞太旗下多間食肆突結業欠薪逾百人　積金局指將協助僱員追討欠款
僱傭條例 勞工處 東區 罪案 罪行

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【星二代】徐菁遙三女兒成長蛻變嘆時光飛逝　 Suki大女終擺脫黃浩餅印樣
17:56 2022/10/06
【星二代】徐菁遙三女兒成長蛻變嘆時光飛逝　 Suki大女終擺脫黃浩餅印樣
【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店
11:30 2022/10/06
【離奇暴斃】度蜜月服過量強效壯陽藥　夫妻新婚5日陳屍酒店
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生
15:55 2022/10/06
【夫妻關係】懷孕9個月每天行房1至3次　 準媽媽憂造成子宮收縮求助醫生