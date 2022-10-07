【拖欠工資】紅日亞洲控股欠薪遭勞工處檢控　今認罪被判罰5.8萬元

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紅日亞洲控股有限公司因拖欠三名僱員，合共約15.4萬元的工資及年終酬金，遭勞工處檢控。該公司及董事今日（7日）在東區裁判法院承認控罪，被判罰款約5.8萬元，法院亦命令該公司及董事須經法庭向兩名僱員支付尚欠的款項，合共涉約2.9萬元。

勞工處指，紅日亞洲控股有限公司未按《僱傭條例》規定，依時向三名僱員支付工資及年終酬金，涉款約15.4萬元，因而被勞工處檢控。處方指，上述欠付工資的罪行，是在其董事的同意、縱容或疏忽下犯有的，故該名董事也被檢控及定罪。

該公司及董事今日在東區裁判法院承認控罪，被判罰款約5.8萬元，法院亦命令該公司及董事須經法庭向兩名僱員支付尚欠的款項，合共涉約2.9萬元。

勞工處發言人說，有關裁決向所有僱主、公司董事及相關負責人員發出強烈信息，他們有責任遵從《僱傭條例》的規定發放工資及年終酬金予僱員。處方亦不會容忍上述違法行為，並會嚴厲執法。

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責任編輯：江麗盈