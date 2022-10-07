【第五波疫情】今日新增4,369宗確診　386宗為輸入個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（梁偉榮攝）

衞生防護中心時隔多日後，今日（7日）再次就新冠疫情召開記者會。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、衞生署榮譽顧問醫生曾浩輝和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將會出席。

今日新增4,369宗確診個案，包括3,983宗本地感染個案及386宗輸入個案，並多2名患者離世。

【16:35】

曾浩輝指，如同時感染新冠及流感疫苗，有研究顯示病情會更嚴重，死亡率可高出2倍。

【16:25】

曾浩輝講解流感針重要性。他指出，今年預計流感幅度會比以前高，鄰近國家有類似情況，亦擔心同時感染非常嚴重。對老人及慢性病可有效減重症及死亡，流感針6個月以上都可以打，安全性亦有保障。

他提及，6個月至5歲小朋友，接種流感針比率可能僅約4成，小學生約6成，但成年人僅約1成，80歲以上有4成人接種。

在口罩方面，他強調冬天不能與口罩講再見，除新冠外仍有病毒活躍，而打針是針對性的，戴口罩研究顯示可防止呼吸道病毒傳播，在冬天時，預計在呼吸道病毒肆虐的時間，口罩非常重要。

曾浩輝又表示，要留心變異病毒株。過往2年見過不少變異病毒，而新加坡等地BA.2.75比例上升，美國有新病變異BA.4.6，新冠病毒不斷變異，當局會密切監測，如有新病毒走入香港，會評估其對疫情發展的影響。

【16:17】

李立業指，本星期危殆及嚴重人數呈下降趨勢，疫情向平穩方向發展，醫管局可逐步恢復服務。

李立業稱醫管局會聯絡家屬講解探訪安排，會預留更多病床讓非新冠病人入院，亞博館新冠治療中心進入備用狀態，公院非緊急服務恢復超過8成。

李立業指，當局擔心反彈情況嚴重，故未來高峰期及流感已做好準備，包括病床已制定病床調動計劃，每日監察急症室情況，加強跨聯網協作有效編配病床、繼續調動人手加強指定診所、遙距醫療；維持與私家醫院合作；繼續增加門診服務應對流感高峰期。

他呼籲市民做好準備，因過去2年無爆發流感，市民缺乏對流感抗體，如同時感染新冠及流感，情況可以非常嚴重。

【16:15】

歐家榮指，中心會監測本地及輸入性個案情況，看是否有新變異病毒株出現，採取適當防控措施。本地針對性防控措施，確診要有黃、紅碼，可有效防止或降底社會傳播，目前未見持黃碼入境旅客違規，但有少數紅碼人士離開隔離場所，有60多宗個案正調查，3宗成功定罪。

【16:05】

歐家榮指，留意到新加坡個案有上升，對當地醫療系統有壓力，BA.2.75在新加坡已佔25%個案，有免疫逃逸，或出現二次感染。

有專家指，因應世界各地放寬防疫，包括取消口罩令等，今年冬天或出現較嚴重情況，出現新有免疫逃逸病毒株。

而世界各地流感亦出現活躍情況，在2021年流感陽性百分比維持在低水平，但至今年有上升。當局關注到，2022年南半球冬天出現嚴重流感季，超越過去2年平均數，新西蘭在今年亦有嚴重流感季，接近歷史高位。在北半球，2022年其他地方比過去2年嚴重，包括美國、加拿大、內地南部都在3、4月時錄得高峰。

歐家榮表示，因香港過往2年流感個案少，對流感抵抗力較低，或較易出現嚴重個案。當局呼籲市民接種流感疫苗，今年亦推出特別安排，供市民同時接種流感及新冠疫苗。

【16:00】

歐家榮表示，在過去兩星期，每日新增個案徘徊在3,500至4,500宗之間，平均每天3,803宗，比過往平均4,142宗相差不大，過去兩星期未見進一步下跌，維持在平台期。

在輸入個案方面，過去一星期每日平均有298宗，比再前7天的183宗，有明顯上升。當中有3%的入境旅客，在機場發現陽性，比9月的1.5%有明顯上升。

院舍方面，過去一星期19間爆疫，有26宗涉及院友。學校方面，有2,716學生及486教職員染疫，53間學校的61個班別要停課一周。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月28日至10月4日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約2.2%及93.4%（七天移動平均比例）。

【TOPick診症室】胃潰瘍或是胃癌 大便變黑要留意 拆解胃潰瘍徵狀治療法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津