【變異病毒】新加坡變異病毒株BA2.75個案增加　歐家榮指病毒株具免疫逃逸特徵

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衞生防護中心早前取消每日舉辦疫情記者會，今日（7日）再次就新冠疫情召開記者會。由衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、衞生署榮譽顧問醫生曾浩輝和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席公布疫情最新情況。

歐家榮表示，過去兩周每日確診宗數為3,500至4,500，過去一周平均每日3,803宗個案，對比兩周前亦差不多，沒有明顯的下降，認為疫情目前進入了平台期。

至於輸入性個案，過去7日每日錄215至386宗個案，對比兩周前平均每日183宗輸入個案，有明顯升幅，在機場發現的個案大概佔3%，而輸入性個案佔每日確診數約8%。

歐家榮指，臨近冬季海外多地新冠疫情再趨活躍，而新加坡變異病毒株BA2.75個案增加，佔當地個案25%，有研究指BA2.75具免疫逃逸特徵，或致兩次感染。

世界各地流感亦出現活躍情況，歐家榮指，因香港過往2年流感個案少，對流感抵抗力較低，或較易出現嚴重個案。當局呼籲市民接種流感疫苗，市民亦可同時接種流感及新冠疫苗。

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記者：李榮忠