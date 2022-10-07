【防疫措施】中大醫學院研究指5成院友有感染BA.4或5新冠風險　提出3大建議保護院友

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香港中文大學醫學院公共衞生及基層醫療學院就安老院舍對不同變異病毒株的易受感染程度進行最新研究，預計本短期內因感染BA.4/5及其分支而入院的70歲或以上長者人數會上升，呼籲在確定院舍達到穩定的免疫屏障前，應維持院舍一貫的防疫措施。

研究團隊從13間院舍招募了192名平均年齡為79歲的院友和48名平均年齡為55歲的員工。研究人員在2022年7至8月期間抽取他們的血液樣本作「無病毒中和性抗體檢測套組」分析 以檢測體內抗體水平。超過30%抗體抑制值的樣本被定義為「陽性」，即血液樣本帶有可檢測水平以上的新冠病毒中和抗體。

研究結果顯示院友和員工對BA.4/5的血清保護率分別為50% （96/192）及85% （41/48）。所有員工已接種兩劑疫苗或以上，當中67%曾感染新冠。院友普遍為「混合免疫」人士，72%院友（139/192）曾感染新冠和在「單款疫苗」方案下接種最少兩劑科興疫苗，當中95名院友曾在抽血前的14至90天內接種疫苗。這95名院友中，完成三劑疫苗達到的BA.4/5血清保護水平比完成兩劑的高。

研究團隊就院舍中短期的防疫安排提出三大建議，包括即使院友曾受感染並巳接種兩劑科興疫苗，他們也應積極考慮接種加強劑以減低感染和重症風險。即使中和抗體數目隨時間下跌，疫苗仍能透過其他機制（如細胞免疫）保護院友；政府可考慮把原本用作入境檢疫的資源調撥，加大院舍員工的核酸檢測力度（例如: 安排專員到院舍為員工進行檢測及更快發放檢測結果至院舍等）；安老院舍院友為免疫力弱人士，一旦受到感染，他們出現重症機會較高，如探訪者需要持有48小時內的核酸檢測陰性證明方可進入院舍、保持院舍衞生和保持積極樂觀的防疫態度。

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責任編輯：余思嵐