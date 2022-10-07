【對簿公堂】安祖蓮娜控畢彼特家暴　3養子女撐媽媽親生女盼和平分手

▲ 安祖蓮娜控告畢彼特家暴。

荷李活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與男星畢彼特（Brad Pitt）2016年宣布離婚後，就子女撫養權及酒莊買賣事件官司不斷。安祖蓮娜早前入稟美國法院，向畢彼特索償2.5億美元（約19.5億港元），並提交更多有關前夫涉家暴的證據。兩人共育有6名子女，法官在去年5月判決，撫養權就畢彼特和安祖蓮娜平均分配，但安祖蓮娜不滿上訴。

公開畢彼特家暴細節

安祖蓮娜近日在洛杉磯高等法院入稟興訟，控告畢彼特2016年在私人飛機家暴她和孩子。《紐約時報》周二（4日）取得法庭文件顯示，安祖蓮娜祖莉聲稱畢彼特於2016年9月14日從法國飛往美國洛杉磯的私人航班途中酗酒，男方掐住其中一個孩子的頸部、更打另一個孩子臉頰。

▲ 安祖蓮娜控告畢彼特家暴。（AFP圖片）

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女方稱，畢彼特一度用力抓住她的頭搖晃、甚至將啤酒潑向女方，更向子女大灑啤酒及紅酒，事件擾攘了約20分鐘。安祖蓮娜指，事後被畢彼特逼簽保密協議，令她不得在庭外提及前夫曾對她動粗和使用言語暴力。

不過，接近畢彼特的消息人士強烈否認安祖蓮娜的指控，認為安祖蓮娜不斷修改、重新幻想六年前的事件，虛構對自己有利的資訊。

安祖蓮娜祖莉與畢彼特在2004年拍攝電影時擦出火花，在2014年正式結婚，惟婚姻只維持了兩年，在2016年離婚。兩人交往後共同撫養6名子女，包括3名領養和3名親生子女，現時大仔已21歲，最年幼的龍鳳胎子女亦已14歲。據美國媒體報道，在夫婦離婚後，3名養子女一面倒撐媽媽，而親生大女則盼父母和平分手。

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21歲大仔 Maddox Chivan Jolie-Pitt

2001年出生於柬埔寨的Maddox，在孤兒院度過7個月後，在2002年被安祖蓮娜和前夫Billy Bob Thorton收養，直至安祖蓮娜與畢彼特開始交往，2005年底畢彼特亦收養了Maddox。

Maddox在2019年，入讀南韓三大學府之一的延世大學，修讀生物化學系。他曾在2001年及2015年以演員身分出演影視作品，並於2017年與弟弟Pax參與安祖蓮娜執導的作品《First They Killed My Father》的劇照拍攝工作。Maddox與媽媽的關係緊密，但跟畢彼特就關係一般，更曾於父母離異的撫養權官司中作供，指畢彼特不適合當父親，甚至有意透過法律途徑去掉姓氏「Pitt」。

18歲二仔 Pax Thien Jolie-Pitt

Pax出生於2003年，在越南胡志明市的孤兒院生活，直至2007年，當時3歲的他被安祖蓮娜獨自收養，翌年再正式被畢彼特收養。Pax在2016年為電影《功夫熊貓3》中為角色Yoo配音，亦與哥哥Maddox協助媽媽執導的作品《First They Killed My Father》，擔任劇照攝影師。2022年，安祖蓮娜透露，大仔和二仔將合作拍攝她即將執導的電影《Without Blood》，他們會擔任副導演工作。

據過往報道，Pax與父親的關係也不好，而導火線就是安祖蓮娜曾向他說，「爸爸從來沒有想過要領養你」，並透露當時畢彼特為了收養一事發火。不過，畢彼特一方就否認曾說過這番話，亦未知安祖蓮娜為何要這樣說。

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17歲三女 Zahara Marley Jolie-Pitt

2005年出生在埃塞俄比亞哈瓦薩的Zahara，也在7個月大時被安祖蓮娜收養。當時安祖蓮娜與大仔Maddox參觀非洲的孤兒院，Maddox留意到Zahara需要照顧，最終被安祖蓮娜和畢彼特收養，也讓兩人的戀情曝光。

在2019年，Zahara與媽媽專程造訪祖國埃塞俄比亞，並與女總統會面，討論該國的文化歷史、教育及醫療等問題。同年Zahara亦與珠寶商Robert Procop合作，推出她的Zahara Collection珠寶系列，並將收益歸於受虐婦女和兒童的庇護所。

16歲四女 Shiloh Nouvel Jolie-Pitt

Shiloh是安祖蓮娜與畢彼特的首名親生孩子，她遺傳了母親的精緻五官和氣質，亦擁有父親的藍眼睛，被譽為近年最具星味的星二代。現時16歲的她熱愛跳舞，在洛杉磯的學舞，老師也認為她很有才華。

有外媒曾報道，Shiloh面對父母反面不斷打官司感到很大壓力，她從期望父母復合，到現時只希望兩人可以和平分手，她沒有表明較傾向支持父母哪一方。

14歲 龍鳳胎 五仔Knox Leon Jolie-Pitt、細女Vivienne Marcheline Jolie-Pitt

安祖蓮娜2008年在法國誕下雙胞胎，Knox曾為《功夫熊貓3》角色配音；而Vivienne則在2014年於安祖蓮娜的電影《黑魔女：沉睡魔咒》，出演Aurora公主的童年時期，安祖蓮娜大讚女兒做得很好，令她十分驚喜。現年14歲的Knox和Vivienne，專注於他們的學業，並撫養他們在疫情期間收養的兩隻寵物兔。

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責任編輯︰王明芳