【逃稅罪成】涉漏報收入逾646萬　鐘錶收藏家蓄意逃稅罪成候判

▲ 鐘錶收藏家今於區域法院被裁定蓄意逃稅罪成，還押候判。資料圖片

61歲鐘錶收藏家吳立基涉於2002至2014年的課稅年度期間，漏報旗下公司營業額約642萬元及車位租金收入約4萬元，從而逃稅共約82萬元，吳早前否認15項蓄意意圖逃稅罪受審，今（7日）於區域法院被裁定全數罪名成立，法官押後至10月21日判刑，被告其間還押。

被告吳立基，被控15項蓄意意圖逃稅罪，而在根據香港法例第112章《稅務條例》須提交的報稅錶中漏報原應申報的款項罪。控罪指，被告在2002/03至2013/14課稅年度的報稅錶內漏報其獨資業務的營業額，並在2011/12至13/14課稅年度的報稅錶內漏報其車位的租金收入，觸犯《稅務條例》第82條第（1）(a)款。

控方案情指，被告獨資擁有建基保安工程公司，該公司與騰傑國際有限公司合作出版手錶雜誌《名錶傳奇》，被告負責尋找廣告客戶，並可獲得總廣告費收入的40%作為報酬。稅務局經調查發現在涉案時段，該雜誌共發行53期，被告公司的廣告費收入逾1,136萬元。被告涉漏報營業額逾642萬元，逃繳稅款逾81.9萬元。

被告早前自辯稱，《名錶傳奇》雜誌的銷售收入在扣除發行費後，淨收入近乎零甚至是負數，故在報稅時沒有申報銷售收入。

法官於裁決理由書指，《名錶傳奇》雜誌的廣告商不乏名貴鐘錶品牌，換言之雜誌必然有其銷售量，才會吸引廣告商落廣告，認為被告指銷情不理想，以致幾乎沒有收入的說法不單毫無憑據，亦令人難以信服，反映雜誌的總收入計算錯誤，亦不相信專業會計師會單憑被告說法而沒有要求銷售數據，裁定被告沒有在報稅表如實申報營業額，罪名成立。

至於3項涉及漏報車位租金收入的控罪，法官認為被告有大專學歷，自1986年起工作以來每年均需要申報收入報稅。被告案發時每月直接收取約2,000元的車位租金收入，質疑被告怎會不知道車位租金要申報，認為被告蓄意於連續3個課稅年度漏報收入，遂裁定他罪成。

辯方求情指，被告在2018年5月已繳付205萬元稅項，遠超涉案的款項。被告曾引入國際鐘錶品牌，為本港鐘錶業作出貢獻。被告於2013年起被稅局追查，案件纏擾被告多年，為其帶來不少精神壓力及困擾，希望法庭輕判。

稅務局發言人表示逃稅是刑事罪行，任何人一經定罪，最高刑罰可入獄3年和罰款5萬元，另加1筆相等於少徵收稅款3倍的罰款。

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記者：陳曉欣